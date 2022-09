Corte de caja al primer año

El próximo martes 13 se cumple el primer año de la administración de Alfonso Durazo al frente del Poder Ejecutivo de Sonora, que en campaña repetidamente declaraba: “No les voy a fallar”. La evaluación de los logros o ausencia de, es un ejercicio importante tomando como punto de partida las obligaciones constitucionales de un Gobierno y su administrador, así como las promesas de campaña. Es un ejercicio estéril evaluar desde la sociedad la gestión de los secretarios de despacho, sobre los cuales podemos tener opiniones y datos sobre su desempeño, aun sin embargo es facultad personalísima del Gobernador en turno nombrar y remover libremente a sus colaboradores.

El “desastre financiero” heredado obligó a repudiar la promesa de campaña de no más deuda, los 2,600 mdp de nueva deuda al inicio de la administración ya fueron pagados y se ha anunciado nuevo endeudamiento para proyectos no contemplados por la Federación. No ha habido incremento de impuestos, esperemos cumpla con esta promesa y no salgan con el absurdo de buscar incrementar el impuesto sobre nómina a petición de un puñado de empresarios como se intentó en la administración de Pavlovich.

El tema de seguridad preocupa a la sociedad, es la obligación primigenia de un Gobierno, seguido por legalidad, salud, educación, justicia, corrupción, ecología, entre muchos otros.

Las grandes expectativas creadas por Durazo en materia de seguridad por su experiencia como secretario de Seguridad, no se han materializado. En campaña prometía: “Regresaré la paz y la tranquilidad a las y los sonorenses” y haciendo referencia a la fuerza de seguridad estatal “la nueva corporación pasará de tener mil elementos actuales a dos mil en el primer año de Gobierno”. Al corte de caja del primer año, ni una ni otra. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2022 donde en los meses de marzo y abril de 2022 se evaluó la percepción sobre la seguridad pública y desempeño de las autoridades, el 79.6% declaraba sentirse insegura incrementando en 4.1% esta percepción sobre la última encuesta. Las cifras oficiales y la percepción ciudadana evidencian que la promesa sigue como el gran pendiente. El libre tránsito, sin miedo, dentro del territorio del Estado no existe. La estrategia desarrollada en este primer año es seguir haciendo más de lo mismo y esperar que la providencia provea resultados distintos.

En el tema de “gobernabilidad” esta administración se puede apuntar el éxito de haber capturado todas las instituciones y poderes del Estado, no hay ninguno donde no se hayan efectuado cambios para instalar por decirlo amablemente, personas afines. Desafortunadamente en los procesos de captura se pasaron por alto la legalidad, como ejemplo en el nombramiento de los primeros dos magistrados propuestos para el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora los realizaron en base a dictámenes de una comisión legislativa sin facultad de dictamen, el del Tribunal de Justicia Administrativa lo realizaron en base a una convocatoria deficiente, para el ISAF el Gobernador designó a una auditora provisional violando y aceptando con firma autógrafa estar violando la Constitución, la nueva titular del ISAF cuyo nombramiento adolece de nulidad se encuentra imputada, para el Instituto de Transparencia existen violaciones de forma y de fondo sobre el proceso sujetas a impugnaciones, entre otros múltiples ejemplos.

En economía, la iniciativa privada sigue generando empleo. La tasa de desocupación con cifras desestacionalizadas de septiembre de 2021 a junio de 2022 disminuyó en 0.9% para ubicarse en 3.1%, a agosto de 2022 IMSS reporta 649,044 puestos de trabajo, 8,996 puestos adicionales sobre septiembre de 2021, con un aumento de 17,513 puestos en el rango de hasta cuatro veces salario mínimo y una reducción de 8,517 puestos en los rangos de cinco salarios mínimos en adelante. La generación de empleos es una buena señal, el que estos sean empleos mejor pagados sigue siendo tarea pendiente. La generación de empleos depende de muchos factores entre ellos la impartición de justicia laboral que en octubre pasa al ámbito del Poder Judicial y el Ejecutivo tendrá a su cargo la conciliación, en este último año las Juntas de Conciliación y Arbitraje como ente garante de legalidad y derechos laborales sigue siendo tarea pendiente.

Dentro de lo positivo el regreso a clases para este ciclo escolar ha transcurrido con normalidad, finanzas públicas estables, transparencia en Isssteson, promoción turística, programa de becas, protección civil, entre otros. Existe un gran esfuerzo en anunciar proyectos, los cuales de lograrse, marcarían historia.

Como áreas de oportunidad está el tener una agenda legislativa que dé viabilidad a Isssteson, que actualice el marco normativo de la Universidad de Sonora, que modernice la ley de adquisiciones, que dé sentido y proporcionalidad al código penal, que fomente la creación de empleos y participación social, que actualice la ley de aguas, que elimine la simulación que es el actual sistema anticorrupción, entre muchas otras.

Es natural que un gobernante emanado de un partido político enarbole y defienda los principios doctrinales y guía de su líder, aun sin embargo en defensa de la autonomía de los estados el Gobernador debería de privilegiar su juramento y obligación constitucional ante los sonorenses, no existe a mi juicio ninguna hipótesis que justifique anteponer lealtad partidista sobre el deber. La entrega del patrimonio del Estado en materia de salud es preocupante así como el claudicar a los principios sobre mando civil de la Guardia Nacional.

Las campañas permanentes inhiben el progreso, el gobernar requiere de tomar decisiones difíciles e invertir capital político en aras de un bien mayor, los tiempos de presentaciones deben de quedar atrás para que este segundo año sea uno de acciones efectivas por parte del Gobernador con una participación activa y propositiva por parte de los ciudadanos.