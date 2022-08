‘Corcholatas’ por encima del pueblo

Viene el cuarto informe de AMLO. Tendremos un evento fastuoso (dirá que pobremente franciscano, pero con suburbans, mercedes y aplausos en un salón decorado como castillo europeo) con otra hora de enooorme felicidad, donde nos enteraremos de estos años maravillosos en que acabó la corrupción y no se vale decir ni Pío sobre el tema. De seguro saldrá con que la vida es más barata, siempre y cuando no vayamos a la tienda. Que el crimen está bajo control en todo el País. Con ejecuciones diarias, pero bajo control. Nos informará de un aeropuerto maravilloso, el mejor del mundo aunque nadie quiere volar hacia y desde ahí. El mensaje final será sensacional: Todos somos felices, aquí no se persigue a nadie, los periodistas son ejecutados por andar ahí descuidados por la vida. Ah, y ya desaparecieron los sicarios, ahora son generadores de violencia. Pobrecitos muchachitos que no han sido regañados por las abuelas ni leído los libros de doña Beatriz, así que merecen todos los cuidados del mundo mientras incendian las calles de todo el País.

El triunfalismo oficial volverá como el año pasado y el anterior y el otro y el otro y el otro. Los políticos no son buenos para aceptar sus errores, pero el actual Presidente es “otra onda”. Evade sus responsabilidades y trata de engañarnos con la realidad. El rancho está ardiendo y el capataz anda por ahí diciendo que es nuestra imaginación y las llamas eran peores con el que estaba antes. Va a justificar la militarización, ese esquema que en campaña juraba y perjuraba que no debería suceder en México.

Mientras el emperador disfruta su mundo de caramelo, acá en Sonora las cosas siguen peor cada día.

Un Gobernador, de apellido Durazo y de nombre Alfonso que vive en otra dimensión. Es hora que no puede poner a funcionar un hospital inaugurado hace un año, pero promete inversiones por aquí, por allá y por acullá. Tuitea sobre la tierra de oportunidades como si estuviera muy ocupado.

Y el tiempo que le queda libre no nos lo dedica a los sonorenses. Está muy concentrado en las labores de apoyo a las “corcholatas” del 2024, sin pudor, sin vergüenza. No le importa violar la ley con actos anticipados de campaña, el señor trae a Claudia Sheinbaum y se saca de la manga una maravillosa (jajaja) conferencia sobre sabe qué cosas. El punto es volver a su pasado priista y alinearse con ella, de la misma forma que ya lo hizo conAdán Augusto y pronto lo hará con Marcelo Ebrard. Es el juego de la simulación que tanto daño ha hecho a este México.

La famosa gira de promoción de doña Claudia, perdón, visita para darnos la luz mediante una conferencia, desembocó en la gran declaración del año, el dato que todos estábamos esperando de parte del Gobernador: “México está preparado para tener una mujer Presidente”. Aplausos de pie, por favor. Gracias por el revelador e interesantísimo dato.

¿Y Sonora cuando estará preparado para un Gobernador efectivo, que sea capaz y decidido en el combate al crimen y que ponga las prioridades esenciales del sonorense por encima del día del gato? Pregunta seria. Por cierto, a propósito de preguntas: ¿No se supone que fue tanta la emoción de Durazo con la farsa, digo el ejercicio de la revocación de mandato presidencial? Qué raro que todavía no haya puesto fecha para una consulta igual a nivel estatal. Sería bueno en septiembre de 2023 (2024, pues). Quizá la mande al Congreso en el próximo periodo ordinario. No se burlen.

EL ALCALDE

En Hermosillo las cosas van un poco mejor. Toño Astiazarán sí está haciendo la tarea y hasta ahora se ve efectivo. Ya están en circulación las 200 patrullas eléctricas prometidas.

Un gran logro porque duplica el número de unidades en las calles y eso debe ir directamente a una mejora en la seguridad del Municipio.

Pero, además, les está dejando la bola en la mano a los gobiernos morenistas porque se aventó la idea de ir a las colonias a consultar con los vecinos las obras que ellos prefieren.

Un gobernante está ahí para tomar decisiones, pero se ha puesto de moda esto de las consultas y preguntarle al pueblo qué es loque prefiere con respecto al uso del presupuesto que viene de los impuestos es algo que muy pocos hacen.

Ahora sólo faltará que hagan públicos los resultados y que realmente destinen hacia allá los recursos. Eso es hacer la diferencia.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com