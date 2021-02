¿Con quién se va a gobernar?

Me llama poderosamente la atención cómo es que López Obrador, siendo un político tan (pero tan) tradicional en algunas de sus acciones, también mostró otras facetas que vinieron a revolucionar la manera en la cual se hacía la política en nuestro País. Ya será labor de los historiadores serios el dilucidar si aquellos detalles fueron chispazos de genialidad o simplemente obviedades que -por la creciente mediocridad de la clase política- nadie de sus adversarios había reparado en llevar a cabo antes. Una de esas acciones fue la de anunciar -meses antes de la elección- quiénes serían los hombres y mujeres que integrarían el gabinete federal. Ese ejercicio político fue llevado a cabo en el 2006, en el 2012 y en el 2018.

Desde su primer contienda presidencial, sus adversarios lo tacharon de ignorante (hasta la fecha insisten en ello) y por eso, en aquel 2012 se rodeó de un equipazo. Se superaba así el ataque politiquero y al mismo tiempo se retaba al PAN y al PRI para que mostraran sus cartas. Ambos partidos, muy mermados por su dependencia a los factores reales de poder en México, no pudieron hacerlo.

Estos fueron algunos de los nombres de aquel gabinete propuesto en el 2012: En Gobernación, Marcelo Ebrard; en Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; en Relaciones Exteriores a Jorge Eduardo Navarrete (ex embajador en Alemania, ONU, China, Reino Unido, entre otros países); a la SEP iría Juan Ramón de la Fuente; a Cultura, Elena Poniatowska; a Trabajo, Agustín Ortiz Pinchetti; a la Consejería Jurídica, David Góngora Pimentel; a Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum. Lamentablemente, en su segundo intento por la presidencia el político tabasqueño mostró un rostro más descafeinado, menos combativo y confrontativo; sus “grandes místicos de la estrategia electoral” le recomendaron la República Amorosa, ser el AMLove… y quizá por ello esa fue la menos exitosa de sus tres campañas (y yo me quedé con las ganas de ver a ese equipo en acción).

Sabemos -por lo que ya expliqué- que los otros candidatos presidenciales no presentaron sus propuestas de gabinetes, pero desconozco si a nivel local hubo aspirantes a gubernaturas o alcaldías que sí hayan emulado el ejercicio. Me parece que hacerlo vendría a oxigenar el actual sofocante y aburrido ritmo electoral a nivel nacional, pero lo más importante: Mostraría a candidatos firmes, seguros de su propuesta de Gobierno y de los hombres y mujeres que los acompañarían para ello. El caso perfecto de por qué se debe saber con quién se va a gobernar, es Peña Nieto. Un país como México, con una cultura política mediocre, no tiene una mayoría de electores que investiguen quién es tal o cual personaje político. Por eso es que un gobernante inflado por los medios y que condujo un Gobierno de pillos en el Estado de México, pudo llegar a la Presidencia de la República. Hace nueve años, los más incautos vieron en ese candidato joven de sonrisa perfecta a un nuevo PRI, moderno y eficiente. La minoría sabíamos que en verdad representaba los intereses más retrógradas de ese priismo tan repudiado por los mexicanos. Tras la elección vinieron los Lozoyitas, la sobrina y el cuñado de Salinas, Chayito Robles, los artesanos atlacomulqueños de la legalidad como Videgaray, Miranda, Navarrete, y Ruiz Esparza. ¿Cómo olvidar al gigante de la rectitud, Virgilio Andrade o a próceres como Murillo Káram, Osorio Chong o al literato Aurelio Nuño (“hay que ler, niños”)?

Creo hablar por la mayoría de los sonorenses al decir que sería muy interesante para los electores ver que los aspirantes a la gubernatura o alcaldías, comiencen a abrir la baraja y, en un acto de audacia y confianza en la propia calidad de sus proyectos, presuman a sus equipos. ¿Queremos atendiendo la seguridad a neófitos y charlatanes? ¿Queremos de responsables en las áreas de bienestar a insensibles sin experiencia al ras de suelo? ¿Queremos en los grandes proyectos de desarrollo económico a teóricos de la fantasía académica o a pillos voraces? Claro que no, por eso invito a los tres aspirantes a la gubernatura a animarse a mostrar sus cartas. Al hacerlo, demostrarán que son capaces -o no- de reclutar a los mejores hombres y mujeres (que ojo, estos no andan detrás del hueso y por lo tanto no se apantallan con él) y generarán confianza y esperanza -o no- en su propuesta política.

Sonora se encuentra en una posición crítica e insostenible, en lo económico y en lo social. Por una histórica y rara conjunción de factores, estamos ante la posibilidad de dar un paso para iniciar el cambio que necesitamos. Hacer algo como lo que propongo, abonará a la gran necesidad del próximo gobernador: Llegar al poder dotado de gran legitimidad.

El autor es presidente fundador de Creamos México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard. jesus@creamosmexico.org