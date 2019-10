Con las uñas pintadas del catcher de los Astros

Coral Gables, Florida.

“Si el beisbol no es un negocio, la General Motors es un deporte”. -Jim Murray.

Alfredo Zavala, de Culiacán, envió este mensaje: “Estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que se refiere a los ‘narradores y comentaristas’ de beisbol en castellano, de FOX TV. No sólo no saben, sino que se atreven a emitir opiniones tan estúpidas que debería darles vergüenza. No sólo son ineptos, también son idiotas.

“El mánager pierde todos los juegos de la temporada y la postemporada… Los peloteros son autores de todas las victorias”. -Casey Stengel.

¿Dónde está y qué hace Alex Cora, aquel mánager cuyo equipo, los Medias Rojas de Boston, ganó todo el año pasado, con una elegancia, facilidad e hidalguía dignas del más gitano de los gitanos?

Pues, ese jacarandoso boricua de Caguas, junto con otros ejecutivos bostonianos, se mueve alrededor de la postemporada, tratando de armar el róster 2020. Y en estas funciones estará esa gente también a lo largo de la Serie Mundial, y después, durante el invierno completo del frío Massachusetts. Al frente de los patirrojos no hay descanso, especialmente después de una horrible campaña.

Palabra por palabra… intencional:

** Aníbal Sánchez no lanza hace más de una semana. Este descanso tan prolongado de los lanzadores de los Nationals puede sacarlos de forma. Y no depende de cómo estén trabajando en estos días sin la competencia, porque ya se sabe que en este caso nada es igual a enfrentarse a otro equipo. En cambio, Astros y Yankees van al máximo. ¡Amanecerá y veremos!...

** El cátcher de los Astros, Robinson Chirinos, nativo de Punto Fijo, se pinta las uñas de color naranja, antes de cada juego. “Es como los pitchers ven mejor las señas”, explicó, “pero no es nada nuevo, hace años que me las pinto, incluso he usado hasta el color rojo”. Otros catchers suelen forrarse los dedos con tape o esparadrapo, con el mismo fin. Chirinos ha comprobado que la pintura es más eficaz…

** En Dominicana, cinco de los seis equipos son dirigidos por mánagers importados. La excepción son las Estrellas Orientales, cuyo mánager es Fernando Tatis. Hay protestas por eso…

** Los Rojos mandaron a las Menores al receptor maracayero, Juan Graterol. Ocurrió porque reclamaron en waivers de los Marlins al lanzador zurdo Josh D. Smith y tenían que abrirle sitio en el róster…

** El favorito para nuevo mánager de los Padres es Ron Washington, quien ha sido coach de tercera de los Bravos en las últimas tres temporadas y dirigió a los Rangers desde 2007 hasta 2014. Su récord: 664-611 en temporada, 18-16 en postemporada, y llevó al equipo a las Series Mundiales 2010 y 2011.

