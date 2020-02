Con Betts, Dodgers favoritos, pero sólo hasta septiembre

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE).

“Yo era medio cegato cuando niño, por lo que no podía jugar al beisbol. Fue por lo que me hice umpire”. -Presidente Harry S. Truman.

-o-o-o-o-

** Pete Rose y sus abogados exigen en una carta al comisionado Rob Manfred terminar con la sanción de por vida que lo extrañó del beisbol, ya que ningún pelotero de Astros ni Medias Rojas ha sido castigado por los robos de señas. En la misiva, exponen que el castigo impuesto a Rose es desproporcionado, si se compara con la situación Astros-Medias Rojas de estos días. En el texto, de 20 páginas, recuerdan que Pete Rose fue extrañado del beisbol en 1989 por apostador y que en 2007 él confesó a través de un libro sobre su vida, que sí apostó, pero a que su equipo ganaba, jamás a que sería derrotado. O sea Bart Giamatti, Fay Vincen, Bud Selig y Manfred, frente a Pete Rose.

*** Dice una nota de prensa, que ahora, con Mookie Betts, los Dodgers “se solidifican como contendientes de la Serie Mundial”. Pero bueno, dos veces en los últimos tres años mis admirados Arrogantes le llegaron, pero no la ganaron…

** Por cierto, el lanzador zurdo David Price, quien llegó a Los Ángeles en el cambio por Betts, cobrará 96 millones de dólares por las campañas 2020-2022. Pero los Dodgers pagarán 6 millones nada más y 90 los bostonianos. Es decir, si Dodgers-Medias Rojas van a la Serie Mundial, en Los Ángeles estarán pagándole al enemigo para que les gane. En Boston salieron de Price porque el año pasado terminó con 7-1, 2.30 en 22 aperturas.

-o-o-o-

“Antes, si a un pítcher le dolía el brazo, los únicos preocuados eran él y su esposa. Ahora, además de la esposa, el agente, el consejero en inversiones, el corredor de la bolsa y el jefe de publicidad”. -Jim Bouton, quien fuera lanzador de los Yankees.

-o-o-o-o-

Mi amigo, Jimmy Shapiro, me hace llegar las predicciones 2020 de BetOnline.ag. Los números son el porcentaje de las posibilidades.

Los Angeles Dodgers 101½, New York Yankees 98½, Minnesota Twins 92½, Atlanta Braves 91½, Tampa Bay Rays 90½, Washington Nationals 90½, Oakland Athletics 89½, Boston Red Sox 88½, St. Louis Cardinals 88½, Cleveland Indians 87½, Chicago Cubs 86½, New York Mets 86½, Los Angelinos, Anaheim 85½, Philadelphia Phillies 85½, Chicago White Sox 84½, Arizona Diamondbacks 831/2, Cincinnati Reds 83½, Milwaukee Brewers 83½, San Diego Padres 83½, Texas Rangers 79½, Toronto Blue Jays 75½, Colorado Rockies 74½, Pittsburgh Pirates 71½, San Francisco Giants 69½

Seattle Marineros 67½, Kansas City Royals 65½, Miami Marlins 64½, Detroit Tigers 56½, Baltimore Orioles 55½, Houston Astros, no predicción, por razones obvias, o sea, hasta segundo aviso.

-o-o-o-o-

“Jugar al beisbol es 90% mental. La otra mitad, física”. -Yogi Berra.

ATENCIÓN.- Para “Juan Vené en la Pelota”, Internet, entra por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.