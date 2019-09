Claudia y sus pendientes

Claudia Pavlovich Arellano, la gobernadora sonorense, trae pendientes como quizá nunca los haya traído en toda su administración.

Al iniciar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se advertía que remaría contra corriente, con un Gobierno federal adverso, ya sin las relaciones, contactos y amistades que le abrían las puertas de varias secretarías de Estado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mujer al fin, persistente y multitareas, a nueve meses de iniciado el sexenio pareciera que las cosas ya no resultan tan complicadas como al principio, sin llegar a pensar tampoco que todo es miel sobre hojuelas, pero eso no es cierto y quizá jamás suceda.

Los recursos del fondo minero podrían llegar al finalizar este año y eso significa un respiro para muchos municipios que se benefician de ese dinero.

Y si hay corrupción en la aplicación de ese impuesto pues que lo castiguen y lo corrijan, pero cancelarlo es un exceso como ya lo han reconocido hasta los propios diputados de la 4T.

La relación con el Gobierno federal se ve más fluida, no solamente en el discurso sino en los hechos, sobre todo en el tema del combate a la delincuencia, cuyos resultados aún no llegan, pero esperemos que no tarden demasiado.

Le ha metido habilidad política al tema, evita pleitos estériles y AMLO parece haberlo entendido rápido, así que se deja querer, regresa las cortesías de Claudia en todo sentido. No está mal.

Todo indica que ella está resolviendo una buena relación con el Gobierno federal en la segunda parte de su Gobierno.

Ha salido bien evaluada en varios rubros, según el ranking de gobernadores que hizo Alejandro Gutiérrez, de Campaigns and Elections.

Peeeeero…tiene ella que resolver el tema de la sucesión. En los usos y costumbres del priismo está que la voz del Gobernador en turno pesa muchísimo en la decisión sobre el candidato a Gobernador.

Y en ese sentido, el gabinete estatal es una buena fiesta… ¿qué estará pensando Claudia Pavlovich sobre ese tema y cómo pensará resolverlo?

Porque miren, yo no los quiero mortificar pero ese es un aspecto (no es el único) en los que puede marcarse la diferencia para entregarle el cargo a otro priista o un partido opositor.

¿Y CÓMO ANDAN LOS ASPIRANTES?

1.- Antonio Astiazarán invitó a cenar a su casa a los dirigentes municipales del PAN de las principales ciudades del Estado, de donde salió fortalecido para ser el candidato a Gobernador. Sigue contando con el apoyo del senador Damián Zepeda, con cuyo secretario particular aparece en varios tuits de ayer viernes.

2.- Ernesto Gándara mantiene su programa de visitas y reuniones cortas por todo el Estado de Sonora, como ya lo había anunciado, pero con la diferencia de que sigue siendo secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, porque así lo acordó con el dirigente nacional, “Alito” Moreno. Igual y de allá trae los apoyos priistas que de acá no le quieren dar.

3.- María Dolores del Río, muy bien ella con el tema de la carretera de Cuatro Carriles, firme hasta hoy como la única aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Es buena comunicadora sin duda.

4.- Alfonso Durazo, de que la quiere no hay duda. No se obsesiona, sabe que AMLO lo ocupa allá donde está, varias regiones del País arden y tiene que contrarrestar eso, pero si el Presidente le pegunta va a decir que sí, obvio… y si no es él, decidirá quien sí y quien no.

5.- Ana Guevara necesita meterle velocidad a su recuperación política, tras la serie de señalamientos que se le han hecho. Ha salido al paso, pero el golpe está dado y debe recuperarse.

6.- Ricardo Bours ni suda ni se acongoja. Él va solo, en su ruta, su estrategia, él manda y no pide permiso más que a su papá. Va definiendo el discurso, midiendo sus tiempos y sacando sus cuentas. Le entiende bastante bien.