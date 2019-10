Claudia, Lilly y Sara

Mientras Claudia Pavlovich preparaba la entrega de su Cuarto Informe, la “senadora” Lilly Téllez se le iba a la yugular, pidiéndole la renuncia, porque según ella, la Gobernadora no ha podido con el tema de la inseguridad. En esas estábamos cuando Sara Valle, la alcaldesa de Guaymas, se quejó de la indiferencia de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, una noche después de que sufriera un atentado en su propia casa. Y ayer, el mismo Durazo se encargó de contradecir a su senadora porque, al menos desde el centro del País, no ubican a Sonora como uno de los estados con alerta por la inseguridad.

Me llamó la atención, aunque no me sorprendió, la osadía de doña Lilly, porque si se atreve a exigir la renuncia de la Gobernadora sonorense, entonces qué va a pedir para sus compañeros ideológicos que gobiernan Veracruz y Morelos. Mmmh, ¿y también va a solicitar que renuncien Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo?, porque a estas alturas del partido no solamente no han dado con la tecla, con todo y Guardia Nacional, sino que la violencia ha crecido a lo largo de este México, que sigue a la espera de las disculpas del rey de España.

Me queda claro que Lilly insiste en buscar reflectores a cómo dé lugar. Esperaba que a un año de haber llegado al Senado ya tuviera algo de oficio, pero sigue en las mismas. No se mide a la hora de declarar, alguien debería decirle que su Estado necesita legisladores federales que no lo abandonen y luchen por un mejor presupuesto para seguir el desarrollo. Eso no parece importarle y da pena que no entienda una de sus funciones primordiales en el Senado. Le preguntaría: ¿Votó a favor de la “renuncia” de Eduardo Medina Mora a pesar de que es ilegal? Sí, el tipo debe irse del Poder Judicial, pero que antes acredite la causa de fuerza mayor que exige la Ley. ¿Está de acuerdo en que el Gobierno federal haya gastado un millón y medio de pesos para traer las cenizas de José José en un avión de la Fuerza Aérea a pesar de que no era un asunto de seguridad nacional? Es lamentable probar cada día que los políticos actuales son personajes sin preparación adecuada, con posturas simplistas porque no saben de qué se trata el puesto que ocupan.

El Informe

Creo que a Claudia Pavlovich le ha ido muy bien en el renglón de infraestructura educativa, en salud pública, ha mejorado mucho en desarrollo social, la política interna está bajo control y en seguridad, aunque no lo sepa la “senadora” Téllez le ha buscado, moviendo piezas, diseñando estrategias. Me gusta la intensidad de su trabajo, recorriendo el Estado cada día. La administración camina bien, sin señalamientos de corrupción y han hecho obras como eso de la inscripción en línea para escuelas primarias, que es un referente a nivel nacional. En el terreno de la economía ha logrado interesantes acuerdos con Doug Ducey, el gobernador de Arizona, y ya se habla de una mega región. Donde queda a deber, al menos desde mi perspectiva, es en su postura tibia ante el Gobierno federal. Tanto con Peña Nieto como con AMLO ha tenido una actitud de “buena onda” que nomás no ha funcionado. Faltan recursos y eso hay que exigirlo. En estos tiempos tan llenos de ruido, el que no grita no es escuchado.

Sara Valle

Lamentable el atentado contra la alcaldesa de Guaymas. Balearon un carro que usa su hijo y ella estaba en su casa durante el ataque. El caso requiere atención e investigación a fondo, ya sea estatal o federal. Que los criminales se animen a irse contra una alcaldesa es grave porque trae un mensaje de indefensión para los ciudadanos “de a pie”. Esto sin hablar del desdén manifiesto a la Guardia Nacional.

La consulta

Y en Baja California hubo “consulta” (ilegal y amañada, pero con todo el estilo cuatrotetero) para que los votantes decidieran si la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla, debe ser de dos o cinco años. Vaya dilema para un López Obrador que se vio obligado a reprobar esta acción, aunque se vea incongruente porque él mismo hizo su consulta a mano alzada para cancelar un metrobús y organizó sus farsas para “justificar” el Tren Maya y la cancelación del NAIM. A veces la cola lo muerde a uno.