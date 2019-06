Cirugía de la obesidad, ¿la salida fácil?

No hay nada que le duela más a una persona que se ha realizado la cirugía bariátrica, o cirugía de la obesidad, que le digan que tomó la salida fácil o que hizo trampa. De cierta manera, entiendo a quienes creen que es una salida fácil porque cuando yo era estudiante también pensaba así. En aquel entonces, poco se sabía de este procedimiento y no estaba tan perfeccionado como hoy en día, así que pensaba que se quería resolver el problema EN-GRA-PAN-DO y MU-TI-LAN-DO el estómago y no mediante buena alimentación y actividad física. Incluso decía estas palabras en voz alta y deletreándolas para que se escucharan más terroríficas. ¡Qué equivocada estaba! No cabe duda que la ignorancia es atrevida.

Pero me he redimido. Durante 15 años me he dedicado a estudiar minuciosamente el tema desde lo académico y lo clínico, en ocho países y tres continentes. Hoy más que nunca sé que la cirugía de la obesidad representa, en muchos casos, la única oportunidad de salvarle la vida a un paciente con obesidad mórbida que tenga diabetes u otras co-morbilidades y que haya intentado perder peso sin éxito a largo plazo. Ahora también sé detectar cuando alguien lo está tomando como una salida fácil, cuando un cirujano y su equipo no preparan al paciente para que éste adquiera nuevos hábitos antes de la cirugía, cuando un paciente no ha tenido el seguimiento sicológico y se da de alta solo, o al paciente que no asiste a los grupos de apoyo a largo plazo, al que no lee del tema porque le da flojera, al que no integra la actividad física como prioridad en su vida, en pocas palabras, he aprendido a detectar cuando la cirugía de la obesidad no es la última opción del paciente, sino la primera.

La cirugía bariátrica no es una varita mágica, es una herramienta que echa a andar el mecanismo sicológico y metabólico del paciente, logrando que sus esfuerzos se potencialicen enormemente. La cirugía significa un punto de inflexión en la vida de cualquier persona, pues tomar la decisión requiere de un tremendo esfuerzo y de una gran valentía. Así que, cuando te encuentres con una persona que haya pasado por este proceso, por favor, no le digas que se fue por el camino fácil, mejor felicítala porque renunció para siempre a lo que le hacía daño y porque eligió salvar su vida.