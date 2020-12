Cerro de La Campana

Si usted ya participó en reuniones masivas en Navidad y hay quienes tienen pensado realizar una fiesta grande el último día del año, piénselo dos veces, pues los efectos en su salud por el Covid-19 se verán en aproximadamente quince días.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llama a no ignorar la advertencia de la autoridad y más en este fin de año cuando las fiestas no solamente son familiares sino que participan amigos, conocidos y otros más cercanos.

Estimaciones actuales apuntan a que el periodo de incubación (tiempo que transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas) varían de uno a 12.5 días, con una media estimada de 5-6 días, por lo que hay que cuidarse.

De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, esta situación se ha observado en dos fechas: La primera con el 10 de mayo, el Día de la Madre, y la segunda ocasión en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, quizá por las fiestas del Día de Brujas.

Mientras que a nivel nacional ya se registran poco más de 122 mil muertes por coronavirus, en Sonora la cifra supera los 3 mil 800 fallecimientos por este padecimiento.

Además, como ya se ha recalcado, de seguir el aumento de casos en la entidad, las camas no alcanzarán; hasta ayer 531 personas se encontraban hospitalizadas, de las cuales 233 estaban graves y 100 en estado crítico.

Recuerde que Sonora está a un paso de pasar al semáforo rojo, y si se toma esta decisión, el más afectado será usted.

A partir del próximo lunes, como lo marca la convocatoria que lanzó la Comisión Nacional de Elecciones, los diputados federales morenistas que busquen la reelección deberán registrarse en su partido en la Ciudad de México.

Los primeros serán los que representen a Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa; posteriormente serán otras entidades hasta que se cumpla la fecha que se estableció que es 3 de enero.

Pero los legisladores actuales de Morena no la tendrán fácil, pues en caso de tener competencia en el mismo distrito, deberán someterse a una encuesta.

En el caso de los registros para los aspirantes a diputaciones federales por el principio de representación proporcional, es decir, los llamados plurinominales, el empadronamiento será por circunscripciones y se llevará a cabo del 5 al 9 de enero de 2021.

Otro candado que se les puso es que los aspirantes tendrán prohibido realizar acusaciones públicas en contra del partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas de la contienda electoral.

Según el Instituto Nacional Electoral, que coordina Lorenzo Córdova Vianello, 434 diputados federales manifestaron su intención ante el organismo electoral de reelegirse; del total 210 fueron mujeres.

Solamente por el partido Morena fueron 82, pero por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, conformada por Morena, PT, ES, sumaron 189.

Constructores sonorenses buscan participar este fin de año e inicios del próximo en tres concursos que lanzó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en días pasados.

El presidente de la CMIC en Sonora, Alfonso Reina Villegas, hizo la invitación a los empresarios para que reunieran la documentación para obras en Hermosillo, Agua Prieta y Naco.

Reina Villegas, a través de redes sociales, dijo que habían estado esperando y buscando información para obtenerla con mayor tiempo, pero la dependencia federal se había manejado con poca apertura.