Con el compromiso de que el nuevo Hospital General del Estado tendrá “gratuidad completa del servicio a los que no tienen ningún tipo de cobertura” se dio apertura a las esperadas instalaciones.

Lo que destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el acto realizado ayer es que este hospital será “un parteaguas para la salud” y estará entre los más importantes del Noroeste de México y Latinoamérica.

Desde el sexenio pasado el llamado hospital de especialidades de Hermosillo quedó como un proyecto a medias porque se inauguró justo al cierre del Gobierno, pero sin terminar, sin equipo y operar y después de un año abrió, pero su funcionamiento aún no será completo porque, según el secretario de Salud, José Luis Alomía, hasta noviembre quedará al 100%.

De eso estarán muy pendientes los usuarios del servicio, pues continuarán acudiendo a emergencias al ahora “viejo Hospital General del Estado” y si los médicos lo consideran serán remitidos al nuevo hospital.

Este hospital nació como infraestructura del Gobierno estatal, pero por convenio será del sistema IMSS-Bienestar al igual que el anterior que se transformará en un Hospital Universitario.

Con tantas necesidades de salud en el Estado, los grupos más vulnerables tendrán acceso a atención con la garantía que será sin costo, lo que será un gran avance social.

_______________________________________________

En su primer tramo recorrido, los alcaldes de algunos municipios arriban con muchos más problemas que soluciones como se ha visto en Cajeme donde grupos de vecinos, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil le exigen resultados al alcalde Javier Lamarque Cano.

Representantes de la Canaco, Canacintra, la Oficina de Centros y Convenciones, así como agrupaciones de ciudadanos, entre otros, han señalado públicamente sus quejas porque dicen que nomás no ven acciones de su presidente municipal.

Los obregonenses dicen estar hartos de los baches y esta semana han protestado frente al Palacio Municipal para exigirle al alcalde que resuelva el problema en el corto plazo, además que puntualmente han dicho que los resultados son nulos.

Así, el alcalde morenista está reprobado en su primer año de Gobierno, a decir de Julio Pablo como parte de la organización Yo Observo Cajeme: “No arreglan drenajes, no arreglan las luces, no arreglan las calles, no hace nada”.

Cajeme es el segundo Municipio más grande de Sonora por su población y sus ciudadanos lamentan el abandono que ha sufrido en los últimos años que se ve en la inseguridad, retraso en servicios y en otros rubros, pero ahora dice que está en las peores condiciones de su historia.

________________________________________________

Una gran fiesta se vivió anoche en los alrededores del Palacio de Gobierno con el público disfrutando de la celebración del Grito de Independencia y de la espectacular presentación de luces electrónicas.

Después de que se habían cancelado las ceremonias presenciales por la pandemia en el festejo patrio de 2020 y 2021 ayer fue una noche especial encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el segundo Grito que le toca dar en lo que va de su administración.

Por cierto, el reemplazo de la pirotecnia que tradicionalmente acompañaba estas fiestas fue del agrado de los asistentes y hoy será el desfile cívico militar para conmemorar los 212 años de la Independencia de México.