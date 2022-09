Dos compromisos importantes se han hecho ante el ataque y homicidio de dos trabajadores de CFE en Sonora: Generar mecanismos de prevención para todos los trabajadores de la Comisión en el País y que no habrá impunidad en este crimen que ha impactado a nivel nacional.

En medio del luto en el gremio de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores protestaron ayer en las oficinas ubicadas en Las Quintas en Hermosillo para declarar un paro laboral por la situación de inseguridad que enfrentan en sus labores y que ya costó la vida de dos de sus compañeros.

En esas instalaciones se reunieron con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, quien al ser entrevistado sobre el caso habló de dos hipótesis en análisis, la más firme era que que fueron confundidos por el grupo criminal cuando transitaban por la carretera Tecoripa-Yécora.

Después de más de 24 horas de silencio, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, durante un evento en Veracruz dijo ayer que lamentaba lo ocurrido y que se creará una comisión para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad laboral con protocolos de prevención para proteger la integridad física de los trabajadores.

El gobernador Alfonso Durazo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y se comprometió a que habrá castigo para los responsables.

La población está muy atenta a las acciones que sigan a este lamentable hecho porque como lo han expresado en redes sociales, se sienten vulnerables como ciudadanos que quedan expuestos a estos riesgos.

De mal en peor va Cajeme a casi un año del actual Gobierno municipal, según lo expresan los diferentes sectores productivos que uno tras otro han salido a señalar la situación del Municipio que encabeza el alcalde Javier Lamarque Cano.

Este lunes fue la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) la que convocó a rueda de prensa y ahí su vicepresidente Gustavo Cárdenas García dijo que las pésimas condiciones de las calles de Ciudad Obregón y todo el Municipio donde falla el alumbrado, el drenaje y los servicios básicos, lo que ahuyenta las inversiones.

El deterioro ha avanzado por la falta de acciones en las últimas administraciones municipales.

Después, este martes, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Adriana Torres de la Huerta, también explicó ante los medios que los inversionistas voltean a otros lugares por las malas condiciones de Cajeme en infraestructura, problemas serios en las calles y drenaje.

Y ayer, miércoles, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Moisés Corrales Ruiz, coincidió en que los baches y las deficiencias en los servicios, así como la inseguridad aleja a los turistas.

Lo que dicen cajemenses es que en un año no se puede cambiar todo pues los rezagos son muchos, pero lamentan que no haya señales de que algo vaya a mejorar, por eso han empezado a alzar la voz pues no quieren otro trienio perdido.

Y ante las críticas del presidente AMLO a las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos sobre el País al considerarlas “de mal gusto y metiches”, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo que nadie las quiere, pero por eso buscan trabajar de forma conjunta ambas naciones para mejorar la seguridad.

Eso lo declaró ayer en una reunión en Mazatlán donde estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Ken Roy, además de otros funcionarios.