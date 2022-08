Una intensa discusión nacional ha desatado el presidente AMLO con su anuncio de que vía decreto la Guardia Nacional pasará a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que han criticado voces de la sociedad civil y la oposición, la cual anticipa impugnaciones.

El argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador es que recurre al decreto para no esperar a que el Congreso decida y que la GN se “eche a perder” como sucedió con la desaparecida Policía Federal.

Quienes respaldan al mandatario señalan que por la violencia en el País el Ejército no puede regresar a los cuarteles, pero quienes están en desacuerdo critican que se haya “saltado” al Legislativo porque sabe que no tiene la mayoría calificada de los legisladores para sacar adelante esa propuesta.

Lo que explican los opositores del Presidente es que el artículo 21 constitucional establece que “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional” y un decreto no puede alterar lo que dicta la Constitución.

Los coordinadores de la oposición en la Cámara de Diputados declararon que por todos los medios a su alcance buscarán combatir ese decreto y advierten que eso significa un retroceso para el País pues se pretende que avance la militarización porque la Sedena hoy se encarga, entre muchas labores, de los puertos, aeropuertos, marina mercante, aduanas, construcción de obras y ahora de la seguridad.

En las redes sociales recordaron los videos cuando como político AMLO reclamaba que no se debía apostar por una “República militar” y que no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de seguridad, que los militares no debían estar los militares y que “no podemos aceptar un Gobierno militarista”.

Un nuevo debate surge a la par de un proyecto de reforma electoral que se analiza en foros de consulta.

______________________________________________________

Los baches no han dejado sentido ningún sector de la ciudad y con las lluvias han aumentado de forma exponencial y las quejas se han duplicado en las oficinas municipales y el malestar está también en las calles.

Hay calles de la capital sonorense que parecen zonas de guerra porque el pavimento ha quedado destrozado, lo que revela el descuido de años, la posible mala calidad de los pavimentos, pero sobre todo la falta de un plan integral que trascienda trienios y piense en los ciudadanos.

Por eso, los hermosillenses estarán atentos al compromiso del alcalde Antonio Astiazarán para acelerar el arreglo de las vialidades pues asegura que con el plan urgente de bacheo tapan 5 mil hoyos por semana y en once meses de su administración van 190 mil 800 metros cuadrados de vialidades arregladas.

El reto no es fácil porque el presidente municipal señala que parece que por cada bache que se tapan salen tres.

______________________________________________________

Tras dos años cuatro meses de clases virtuales y de modelo híbrido, la Unison reabrió sus aulas para recibir a más de 43 mil estudiantes que llegaron con los nuevos protocolos por la pandemia de Covid-19.

En esta apertura del ciclo escolar, la rectora de la Universidad de Sonora, Rita Plancarte Martínez, expuso que durante esos más de dos años continuaron a distancia con las clases y los proyectos de investigación, y en este regreso a los seis campus estarán readecuándose al nuevo escenario.

La Unison tiene un gran peso en la dinámica social porque con la reactivación de las clases presenciales se da un empuje a la economía local, mayor movilidad en el transporte público y también en el tráfico de la ciudad.