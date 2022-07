Las fuertes precipitaciones en gran parte de Sonora no sólo han beneficiado las presas, pues la sequía parece dar tregua, así como las altas temperaturas que han descendido varios grados, aunque también están los problemas en calles y cruceros afectados por el agua.

En Hermosillo -específicamente al Norte-, para rumbos de Real del Alamito, se acumularon casi 125 milímetros de agua con la torrencial lluvia del jueves, una cantidad importante comparada con lo que se registra en el año y superó el promedio del mes, que es de alrededor de 90 milímetros.

Hay puntos de la ciudad donde familias resultaron afectadas, así como las inundaciones de calles y crecimiento de arroyos, entre otros daños en árboles. Les espera un gran trabajo a los gobiernos municipales después de esta temporada de lluvias de verano por las condiciones en que ha quedado el pavimento con el brote de baches y en otros lugares porque arrasó con los restos de asfalto en algunas vialidades.

___________________________________________

A propósito de las intensas lluvias, donde hubo chubascos pero de críticas fue en Cajeme, por las polémicas declaraciones del alcalde Javier Lamarque sobre la cobertura de los homicidios en su Municipio.

El alcalde dijo: “Todo se vuelve viral, particularmente la violencia, porque es algo que alimenta el morbo, pues genera un ánimo negativo, pesimista, en la población” y que los casos “se dan a conocer por las redes sociales muchas veces antes de que llegue la Policía, cosa que es un misterio que hay que resolver, cómo es que de repente ciertos medios de comunicación se enteran primero que la Policía”.

Parece que se le olvida al alcalde que la violencia no sólo es de percepción o videos “virales”, sino que está documentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Rosa Icela Rodríguez, cuyos datos colocan a su Municipio entre los que reportan más homicidios en el País.

Ante eso, los ciudadanos no tardaron en recordarle al presidente municipal, vía redes sociales, que su trabajo es resolver que la Policía llegue antes que los reporteros a la escena del crimen, que su postura sólo lo exhibe a él y a su Gobierno; otros coincidieron en que es muy conocido que las corporaciones de seguridad “se esperan a ir a recoger los muertos”.

Cajeme ya no es el mismo que Lamarque gobernó de 1997 al 2000: Ahora la gente, no sólo los medios, graban baches, fallas en servicios y hechos de violencia, por ello dicen que más que los videos virales, lo que “pega en el ánimo” ciudadano es que las autoridades no cumplan con lo prometido en seguridad, calles y otros proyectos.

_______________________________________________

Todo hace indicar que la quinta ola de Covid-19 empieza a ceder en el País, porque por tercer día consecutivo se reportaron menos de 30 mil casos confirmados en las últimas 24 horas.

A diferencia de las semanas previas, cuando se registró una tendencia al alza con más de 30 mil contagios diarios -acercándose incluso a los 40 mil-, la Secretaría de Salud que encabeza Jorge Alcocer Varela dio a conocer ayer que hubo 23 mil 248 nuevos casos.

En este momento hay más atención en la vacunación de menores, que en Sonora, en el último informe de la delegación del Bienestar, llevaba 95 mil vacunados del grupo de edad de 5 a 11 años, de una meta de 254 mil 505.

A nivel nacional se han intensificado las jornadas de vacunación, porque el mes próximo se reactivarán al 100% las clases con el inicio del nuevo ciclo escolar.