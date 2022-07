Un incremento en las fuerzas de seguridad federales, una base militar en Caborca, más bases de la Guardia Nacional y otras acciones están en la agenda del gobernador Alfonso Durazo para cambiar el escenario en varias regiones de Sonora.

Entre lo que se ha concretado está la llegada de más elementos de la Fiscalía General de la República a la entidad que ya tienen la autorización del fiscal Alejandro Gertz Manero, según lo expuso el mandatario estatal en su conferencia de prensa semanal.

Hubo además buenas noticias por un plan de rehabilitación de parques en el Estado, los recursos que empezarán a fluir a los municipios provenientes de la regularización de autos “chuecos”, los planes para trabajar en un plan integral para asegurar el agua en Sonora a largo plazo.

Otro de los asuntos que se detalló fue la inversión en la infraestructura educativa por el regreso a clases con una inversión de más de 600 millones de pesos para tener listas las escuelas con el inicio del ciclo escolar el 29 de agosto próximo y que concluirá el 20 de julio, por cierto, una fecha en la que está muy intenso el verano en gran parte del Estado, previo a la pandemia, el ciclo 2018-2019 culminó el 25 de junio en Sonora.

Con una confrontación legislativa arrancó el parlamento abierto para la reforma electoral en el que los partidos han declarado sus posturas sobre el futuro de esta iniciativa presidencial. El foro de consulta inició ayer en la Cámara de Diputados con la participación de seis de los siete grupos parlamentarios porque los perredistas decidieron no participar en este ejercicio.

Los aliancistas de Va por México, Marko Cortes (PAN), Alejandro Moreno (PAN), Jesús Zambrano (PRD) ayer de nueva cuenta se pronunciaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo porque aseguran que busca debilitar al INE y a los tribunales electorales.

¿Qué necesidad de llevar a México a un tobogán de confrontación?, cuestionó el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, considera que una reforma electoral debe hacerse al inicio de un sexenio para ser probada en la elección intermedia, de no ser así, por la falta de equidad y certeza en la próxima elección presidencial, agrega, “se pone en riesgo la paz y la estabilidad económica, social y política del País”.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, le pidió a la oposición no caer en una “vanidad política” como sucedió con la reforma eléctrica y les planteó analizar las propuestas.

Los que saben ven difícil que salga adelante esta modificación al marco electoral por la votación requerida, pues podría correr la misma suerte de la reforma eléctrica.

A las “corcholatas” que temen que no haya piso parejo en Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo ayer que no usen eso como “excusa” y que no se menosprecie a la gente, que será la que decida.

Eso después de que el canciller Marcelo Ebrard y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, aspirantes presidenciales, así como sus equipos, se han quejado de que las reglas no están claras en esa carrera por la candidatura presidencial en la que también están la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el titular de Gobernación, Adán Augusto López.

Así inician los roces y quien ha hecho más reclamos es el senador Monreal, pues asegura que le cree al presidente AMLO cuando dice que no hay “dados cargados”, pero no a sus operadores.