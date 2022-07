Si algo tendrá la lupa de los legisladores, partidos y la sociedad es la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente AMLO que generará dos parlamentos abiertos, uno de los morenistas y aliados y otro, alterno, de los opositores.

En medio de desacuerdos partidistas y escándalos en el escenario político hoy inician los foros de parlamento abierto de la Cámara de Diputados sobre esta reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados consideran que es necesaria para una “auténtica democracia” mientras que en la oposición se alerta de retrocesos, del peligro de desaparición del INE y de la premura con la que surge el parlamento abierto.

Las mesas de análisis concluirán el 25 de agosto con varios temas, este martes será sobre los municipios y los siguientes se definirán sobre la marcha, por lo que los panistas se quejan de que no hay temario de esos foros en San Lázaro, por lo que el diputado panista Santiago Torreblanca acusó de que se trata de una simulación porque no hay tiempo para invitar a los ponentes adecuados.

El panorama es incierto porque los opositores no sólo reiteran que mantendrán su “moratoria constitucional” sino que tendrán un parlamento alterno, pues según dice el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, exigen que se analicen todas las propuestas, no sólo la del Ejecutivo.

Será un mes de exposiciones, pero lo más intenso se dará cuando entre al debate legislativo ya que los impulsores de la reforma electoral la ven urgente para impedir los “excesos del INE y el Tribunal Electoral” y los integrantes de la alianza Va por México ya anunciaron que no aprobarán la reforma del Ejecutivo.

Se asegura que no habrá ampliación del plazo para regularizar los autos “chuecos” y que quien tenga uno es mejor que lo haga antes de septiembre cuando vence el plazo del decreto federal emitido para once entidades.

Es el mismo presidente López Obrador el que pide a los propietarios de estos vehículos a no dejar para lo último el trámite porque si no lo hacen en septiembre, la fecha límite, ya no se podrá después.

Sonora encabeza el registro de más unidades regularizadas con poco más de 41 mil carros “chocolate”, pero esa cifra es considerada baja si se comparan las estimaciones oficiales que calculaban que en la entidad circulan alrededor de 750 mil autos en esa condición, de acuerdo con lo informado en 2019 por Auditoría de Comercio Exterior del SAT.

Debe ser en los próximos días cuando empiecen a llegar los recursos captados por la regularización de autos y el gobernador Alfonso Durazo los distribuirá entre los municipios que más registraron unidades y presentaron sus proyectos que deberán estar enfocados a mejorar las vialidades afectadas por los baches.

Hay buen ánimo en la entidad porque las lluvias han beneficiado a gran parte del territorio estatal y los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que las precipitaciones podrían continuar el resto de la semana.

La esperanza de los sonorenses, los sectores productivos y las autoridades es que las presas del Estado mejoren sus niveles de captación después de que llegaron a estar en sus niveles mínimos de almacenamiento y que también se frene la situación de sequía, que en diferentes niveles se reportaba en los municipios.