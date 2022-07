Todo se encuentra listo para que mañana los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se reúnan en privado en la Casa Blanca.

El Ejecutivo federal viajará este día a Washington, luego de la rueda de prensa que sostendrá por la mañana; será acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller.

Aunque la agenda no se ha revelado oficialmente, se dice que el tema más importante será el de migración, sin dejar de lado el tráfico de drogas y las medidas para frenar la inflación y estabilizar los precios. “Lo que hay que hacer es permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, pero no aceptan, y a eso voy, a convencerlos, de que no tienen fuerza de trabajo”, adelantó el mandatario.

No son pocas las diferencias que ha tenido López Obrador con el presidente del vecino país, nada más hay que recordar el reclamo por la entrega de recursos a organizaciones no gubernamentales y su negativa de asistir a la Cumbre de las Américas porque no se invitó a todos los países.

Se desconoce si en la mesa estará el tema del embajador en México, Ken Salazar, señalado recientemente en una publicación del New York Times en la que se advirtió que funcionarios del Gobierno de EU desconfían de él, ya que pareciera contradecir a la Casa Blanca con tal de alinearse con el Presidente mexicano.

El Departamento de Tránsito mantuvo el fin de semana un operativo sobre la carretera que lleva a Bahía de Kino, luego del accidente ocurrido la madrugada del 3 de julio que dejó cinco jóvenes sin vida.

A través de las redes sociales la corporación, coordinada por el oficial Ángel Román Rodríguez, dio a conocer que tenían vigilancia sobre la rúa que lleva al balneario: “Para un retorno seguro a Hermosillo, recuerda no manejar bajo los efectos del alcohol”, se pidió a los conductores. Mostraron patrullas en la carretera y un cartel que decía “Si toma no maneje”, realizándose el operativo carrusel.

El percance donde murieron cinco jóvenes sucedió alrededor de las 02:55 horas en el kilómetro 78.8 y las víctimas eran residentes del poblado Miguel Alemán. Los jóvenes de entre 15 y 17 años viajaban en un sedán que chocó contra un pick up por razones que solamente sabe el Ministerio Público. Usuarios de redes sociales pidieron que el operativo sea permanente y que se extienda a otras carreteras, como la de San Pedro El Saucito donde cada fin de semana se congestiona.

Los casos de rickettsiosis empiezan a alertar a las autoridades sanitarias de Sonora, quienes han observado un incremento en estos últimos meses. Con 74 casos y 28 defunciones a causa de la enfermedad, Sonora sobresale a nivel nacional como el número uno; los municipios más afectados son Hermosillo, Puerto Peñasco, Cajeme, Guaymas, Agua Prieta y Navojoa; Huatabampo y Caborca; Magdalena, Bácum, Etchojoa y Navojoa.

La dependencia que coordina José Luis Alomía Zegarra hace el llamado urgente a cuidarse y detectarla a tiempo, pues hacerlo puede salvar la vida. Y es que toda la responsabilidad recae en el ciudadano, quien debe mantener patios limpios, mascotas vacunadas, desparasitadas y libre de ectoparásitos, como piojos, pulgas, y sobre todo garrapatas, es la mejor manera de evitar el contagio.