Con mucha atención se están viendo las nuevas líneas de educación dictadas desde la SEP que generan controversia porque es un asunto clave para el bienestar de la gente y el desarrollo del País.

En la oficina de secretaria de Educación Pública y posible aspirante por Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, hay un anteproyecto que propone que no haya alumnos reprobados en primaria y secundaria y que tampoco se considerará la asistencia del 80% a las clases.

Esto ha generado diversas opiniones entre especialistas que se han dado a la tarea de revisar los esquemas que se buscan llevar a cabo y advierten que hay riesgo de un mayor rezago educativo pues no hay acciones integrales, no contemplan la realidad del País y que el problema es que cada Gobierno llega con un modelo educativo que no terminan de concretar.

Mientras ese debate se da, la titular de la SEP y los secretarios de Educación de los 32 estados, que por Sonora es Aarón Grajeda, tuvieron este viernes en Puebla la reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Ahí quedó la tarea buscar que regresen a las escuelas los alumnos que abandonaron las clases durante la pandemia de Covid-19 ya que el problema de la deserción escolar es grave, también se estableció que en el próximo ciclo escolar las clases serán presenciales para el 100% de los alumnos.

Por cierto, se habló de la situación del clima y cómo algunos estados adelantaron estas semanas su salida de clases como Coahuila, Jalisco y Aguascalientes. Sobre el calendario escolar del próximo ciclo que inicia el 29 de agosto y concluye el 26 de julio de 2023, algunos estados ya iniciaron las gestiones para modificarlos por el calor extremo, por lo que los padres de familia están atentos para ver cómo quedará en Sonora.

Una nueva consulta nacional se alista para el mes próximo sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que rechazan sus opositores políticos, principalmente del PRI, PAN y PRD.

Lo que buscan, dice el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, son reglas claras y parejas para todos, por lo que el viernes próximo iniciarán unas asambleas informativas en todos los estados y también buscan convocar a un parlamento abierto para informar sobre la iniciativa del presidente AMLO.

Los morenistas señalan que quieren que se simplifiquen los procesos electorales y que “la democracia sea más económica”.

Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) el consejero presidente Lorenzo Córdova, defendió el modelo electoral del País porque permite legalidad, equidad y certeza, y que es importante no perder de vista la importancia de la democracia en el País porque ha permitido tener un sistema electoral con instituciones sólidas, procesos legales y justos, y que sí hay reglas claras. Todo eso, destaca, aporta paz.

También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se ha sumado a apoyar el INE pues aseguran que es defender la democracia.

Quien ya está listo para dar su segundo informe del año es el presidente López Obrador y será este viernes primero de julio que marca los cuatro años de triunfo del Gobierno de la Cuarta Transformación en México.

La expectativa del mandatario es que en los dos últimos años que le restan a su sexenio “serán los mejores de todo el Gobierno” para el Presidente y para el pueblo de México.