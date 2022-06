La sequía extrema está golpeando a gran parte del País, pero es Sonora donde hay más municipios con esta condición y la esperanza está puesta en que la temporada de lluvias veraniegas modifique el crítico escenario actual.

A nivel nacional hay indicadores que muestran lo que se vive en el Estado, que está entre las tres entidades que tienen sus presas con los más bajos niveles de almacenamiento: En primer lugar está Sinaloa con 12.6%; después Coahuila con 13% y le sigue Sonora, con 18.1%.

Hay preocupación en las autoridades de todos los niveles de Gobierno porque con este panorama el abastecimiento de agua para consumo humano se complica y ha llegado a niveles extremos en ciudades como Monterrey, donde la gente sufre por la escasez del líquido en la red y hasta del agua embotellada.

También los sectores productivos están alertas porque la falta de lluvias amenaza a la ganadería regional, por lo que han requerido apoyos para enfrentar el impacto de la sequía extrema y severa, como lo anunció ayer la Secretaría de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, donde está como titular Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.

Se trata de un programa emergente que pretende destinar principalmente para los pequeños productores una inversión de 142 millones de pesos para dotar de alimento para el ganado.

Por el lado de la Unión Ganadera Regional de Sonora, su presidente Juan Ochoa Valenzuela también ha explicado los efectos de la sequía en su actividad y se prevé que 2023 sea un mal año para la exportación de ganado, que podría caer hasta 30% por la despoblación del hato ganadero de alrededor de 600 mil vientres que se ha registrado en los últimos dos años por este periodo de falta de agua.

Apenas este lunes, 20 de junio, se había visto con vida a Eileyn Amairani Rascón Ramos, una joven de 25 años que fue reportada desaparecida y ayer, viernes 24, fue encontrada muerta en Guaymas, que se ha convertido en un lugar de riesgo. Ella era buscada por sus familiares y autoridades, que ahora investigan su caso como feminicidio para esclarecer su muerte, que ha dejado dolor en la comunidad guaymense que sigue atemorizada e indignada por tanta tragedia y violencia.

En esa ola de violencia en Guaymas de las últimas semanas, los homicidios dolosos se siguen acumulando en el puerto y sólo ayer hubo tres asesinatos en hechos separados.

Padres de familia y jóvenes han explicado en redes sociales como se sienten con expresiones como: “Tengo tanto miedo e impotencia, porque no hay un día en Guaymas en el que no haya desaparición de mujeres/hombres, me da ansiedad ver hasta dónde ha llegado la violencia”, “el ser joven ahora es un riesgo, tienes que vivir constantemente con miedo”.

Por el lado de las autoridades, los operativos de las policías estatales, la Secretaría de Marina y otras fuerzas de seguridad siguen y de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Claudia Indira Contreras Córdova, ayer detuvieron a nueve personas de un grupo criminal que operaba en Guaymas, además de armas y drogas aseguradas.

En el combate a la impunidad, el castigo a los responsables de los delitos es un factor importante para recuperar la paz, por lo que se espera que haya resultados en la investigación sobre lo ocurrido a la joven guaymense.