La quinta ola de Covid-19 ya llegó al País con el incremento en los casos confirmados y en la ocupación de camas para estos pacientes, de acuerdo con lo que alertan expertos.

En información difundida en la Gaceta de la UNAM detallan que las entidades que tienen más casos activos son Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y también colocan a Sonora.

En México la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, ha reportado en las últimas 24 horas, al corte de este viernes, más de 6 mil contagios y 53 muertes por el virus.

Aunque aún hay 686 hospitales del País con ocupación 0 y 1% de camas Covid en uso, según información difundida de la dependencia, los datos a los que están atentos es que al menos 37 hospitales de distintas ciudades de México registran una ocupación hospitalaria del 100% y que sólo hay cinco hospitales que tienen saturación del 10% en las camas con ventilador.

La recomendación de autoridades y especialistas es no bajar la guardia con las medidas preventivas. En el caso de Sonora, los diputados locales aprobaron el 7 de junio pasado la derogación de la legislación que obligaba al uso del cubrebocas y ahora ha quedado opcional para el ciudadano, pero esta acción aún no se aplica porque no se ha publicado ese cambio en el boletín oficial del Gobierno del Estado.

Otra nueva cumbre está en el escenario y es la de Líderes de América del Norte que sólo convoca a Joe Biden, de Estados Unidos; Justin Trudeau, de Canadá, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será el anfitrión.

Este encuentro será en diciembre y en la recién concluida Cumbre de las Américas los diplomáticos de las tres naciones, entre los que estuvo el canciller Marcelo Ebrard, acordaron lo que será la reunión, que por los graves problemas de migración y los retos económicos en la región tendrá gran relevancia.

Por cierto, el secretario de Relaciones Exteriores, después de su participación en la cumbre de Los Ángeles, hoy estará en Toluca, Estado de México, donde junto con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Cdmx; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, estarán en el arranque de campaña de Morena por la gubernatura de esa entidad que renueva Gobierno en 2023 y por el inicio de acciones rumbo a la elección presidencial de 2024.

Un trágico sábado se vivió la mañana de ayer por el accidente registrado en una residencia en esta ciudad debido a la explosión ocurrida presuntamente a causa de la acumulación de gas, lo cual ha consternado a los ciudadanos porque hubo personas que resultaron lesionadas.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban cómo la ola expansiva del gas también afectó a los vecinos porque, de acuerdo con los primeros reportes, hubo daños en poco más de quince viviendas de los alrededores del fraccionamiento Rivello, ubicado al Poniente de la ciudad. Serán los peritajes de las autoridades los que permitirán conocer las causas de ese hecho.

En Hermosillo se han presentado otros siniestros similares que han dejado víctimas y dolor en las familias, en los que la población se ha solidarizado.