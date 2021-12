En la lucha contra el Covid-19 arranca una nueva etapa de vacunación este martes con la aplicación de la tercera dosis que iniciará con los adultos mayores. Aunque aún no están las fechas específicas para Sonora y el resto de las entidades federativas es una buena señal que se empiece con este refuerzo como ya se está haciendo en otros países.

Y es que los contagios no ceden a nivel nacional y estatal, y en el caso de Hermosillo sigue en riesgo medio o en amarillo en el semáforo epidemiológico local emitido ayer por la Secretaría de Salud estatal. Ante el primer caso confirmado en México de una persona contagiada con la variante Ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que no se planean medidas adicionales porque las autoridades sanitarias internacionales aún no han determinado que esta nueva sea más graves que las otras.

Lo que sí están solicitando desde el Clúster Gastronómico y Turístico de Sonora, presidido por Martha Arteaga, es que se instalen filtros sanitarios en las fronteras de Sonora para estar atentos a posibles casos de personas con Covid-19 para evitar que se propaguen los contagios. Y es que no es que se busque un cierre de fronteras, según lo explica, sino tomar medidas como lo hizo Estados Unidos, que pide la cartilla de vacunación contra Covid-19 a los mayores de 18 años y las pruebas negativas al virus.

Este domingo los panistas sonorenses decidirán si Gildardo Real o Humberto Souza será quien lidere a su partido para los grandes retos que tienen desde el trabajo interno, su rol como oposición y preparar el terreno para 2024. La militancia está convocada a los 35 centros de votación que estarán en la entidad, de acuerdo con lo informado por Ernesto Munro Palacio, el actual dirigente de Acción Nacional y a quien le tocó dar forma en su partido a la alianza Va por Sonora en el pasado proceso electoral. En esta contienda interna, Gildardo Real propone retomar el rumbo con una descentralización del partido y regresarlo a su esencia como un partido municipalista donde los militantes tomen las decisiones, mientras que Humberto Souza dice que va por una transformación en el PAN para que incluya a todos que inicie con fortalecer la presencia en las colonias.

Lo que anticipan en ese instituto político es que esta tarde podrían tener los resultados o una tendencia del ganador de la elección. Por cierto, los que ya pintaron su rayita fueron los de MC pues los gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León, dicen que no les interesa ninguna alianza para la elección presidencial de 2024, pues vale más estar solos.

Además de decir que no les gustan lo que llamaron “alianzas indignas o raras” se lanzaron con duras críticas contra el resto de los partidos. El fortalecimiento financiero de los municipios es un tema que sigue en la agenda nacional y fue parte de una mesa de análisis sostenida por senadores de MC, PRI, PAN y PVEM que hablaron del futuro del federalismo.

En una mesa virtual que sostuvieron dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hablaron de que se debe reestructurar el sistema de recaudación fiscal para distribuir mejor los ingresos a los estados y los municipios, y que la Federación recauda el 80% de los impuestos. En lo que coincidieron es que si se apoya más los gobiernos locales les permite mayor autonomía y capacidad de solución de problemas como la inseguridad.