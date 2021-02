Un paso importante han dado las autoridades municipales y estatales en Hermosillo para la ampliación del horario de actividades, dos, porque aseguran que hay una tendencia a la baja en la velocidad de los contagios de Covid-19.

Esta medida, según lo que se dio a conocer la tarde de ayer, fue tomada con el acuerdo del Ayuntamiento de Hermosillo y el Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de las Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica del Gobierno del Estado junto con las organizaciones que participan en la Alianza para un Hermosillo en Verde.

Para el empresariado local, el contar con más horas de servicio permitirá que no haya las aglomeraciones que se han presentado en comercios que debían cerrar a las 20:00 horas y se cuidará de no bajar la guardia para continuar respetando el aforo reducido y la prevención, como lo señalan los dirigentes de la Canaco, Ario Bojórquez, y de la Canacope, Martín Zalazar.

En el lado económico, la restricción de horarios aplicado en los últimos dos meses ha afectado a las empresas y el empleo, por lo que esta extensión de dos horas es considerada pertinente para el presidente de Hermosillo,¿Cómo vamos?, Arturo Díaz, quien forma parte por el lado de las organizaciones civiles de la Alianza para un Hermosillo Verde.

Por lo que dejan ver los comerciantes locales hay el compromiso para cuidar lo sanitario y los empleos, ahora el reto será que la tendencia a la baja en los contagios permanezca así para que la capital sonorense pueda salir del máximo riesgo.

Y es que el escenario aún es preocupante con el registro ayer de once defunciones y 272 nuevos casos de Covid-19, por lo que será una responsabilidad de todos controlar la propagación del virus durante este mes que inicia ya que en Sonora enero fue “negro” a decir del secretario de Salud, Enrique Clausen, al ser el mes con más casos confirmados durante todo lo que va de la pandemia en el Estado.

Hay la urgencia de salvar a las empresas de la crisis económica y los empresarios tienen confianza en que la reactivación económica con la observancia de todos los protocolos sanitarios ayudará a las familias hermosillenses.

Luego de que el Inegi revelara en sus cifras desestacionalizadas que México tuvo el año pasado un desplome escandaloso, la peor contracción económica desde la Gran Depresión, los partidos políticos no dejaron pasar la ocasión para lanzar críticas y reclamos por la manera en que el Gobierno federal está dirigiendo el rumbo

del País.

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y PRD, Jesús Zambrano, aseguraron que la caída del 8.5% del PIB en México se debe a malas decisiones del Gobierno federal más que a la pandemia del Covid-19.

Señalan que esta caída es porque el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ahuyentado la inversión lo que ha generado pérdida de empleos y no ha hecho nada para impedir el cierre de negocios.

Tachan de irresponsable la política del Gobierno federal que no ha aplicado estrategiasintegrales durante la pandemia.

La crisis económica es un tema en la agenda nacional que preocupa no sólo a los opositores políticos sino a los ciudadanos por lo que las autoridades deben revisar si la estrategia actual necesita ser corregida o no, si responde a lo que hoy se vive o debe ser ajustada; es un análisis que se debe hacer antes de que sea demasiado tarde.