Serán 158 distritos electorales a nivel federal en los que participarán juntos, por primera vez y en una realidad que muchos no aceptan, los partidos que en su tiempo peleaban con todo por llegar a alguna curul: PAN, PRI y PRD.

El máximo órgano del blanquiazul discutió ayer desde temprano esa posibilidad que muchos veían lejana por las diferencias ideológicas que tiene cada organización política.

Por la mayoría de votos y con algunas voces en contra, el acuerdo fue que el albiazul encabezaría la coalición en 61 distritos, el PRI en 53 y el PRD en 44.

Pero el Consejo Nacional de Acción Nacional, coordinado por su presidente Marko Cortés, llegó más allá y autorizó a algunas entidades, entre ellas Sonora, a explorar una alianza con el tricolor y el PRD para la elección a Gobernador, por lo que el ambiente se empezará a mover.

Entre las voces en contra se pueden mencionar a Gustavo Madero Muñoz, ex dirigente del PAN, y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; fueron 25 oradores a favor de la propuesta y un número similar en contra.

Hasta ayer se desconocía en cuántos de los siete distritos federales de Sonora los partidos formalizarían la alianza.

Los residentes de Hermosillo y Agua Prieta ignoraron el llamado de la autoridad sanitaria y ahora tendrán que enfrentar una serie de medidas que entrarán a partir de ahora, luego de darse a conocer el Mapa Sonora Anticipa, que los coloca en riesgo máximo por el avance del Covid-19.

Ahora en riesgo alto están siete municipios, entre ellos Cananea, Cajeme, Caborca y San Luis Río Colorado.

En síntesis todas las actividades en los municipios en Riesgo Máximo serán hasta las 20:00 horas; además, ahora estarán cerrados establecimientos que no estaban en la lista, como son los gimnasios y salones de belleza.

Tanto en la capital del Estado como en Agua Prieta la comunidad no hizo caso y era muy común observar fiestas, reuniones y tumultos sin medidas sanitarias, así que he aquí las consecuencias.

A pesar del avance de la pandemia de Covid-19 en el País, aunque no en todas las entidades, hay quienes ya piensan en el regreso a clases de manera presencial, incluso, ya se tiene una propuesta en Jalisco para que en enero los estudiantes vuelvan a las aulas.

Esta propuesta ha provocado comentarios en todos los sectores, la mayoría de ellos en contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la semana que la idea ya se analiza por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien se ha reunido con el magisterio para ver esa posibilidad.

El Ejecutivo se comprometió a informar de qué manera sería el regreso a las escuelas, si es que se llega a un acuerdo nacional y tomando en cuenta el semáforo en verde.

Sonora, por lo pronto, ya decidió que seguirá a distancia a través del programa “Para que Sonora Siga Aprendiendo”, estrategia diseñada para que se transite todo el ciclo escolar.

El secretario de Educación, Víctor Guerrero González, adelantó que en los próximos días se medirá su impacto, a través de una evaluación en escuelas focalizadas.

Desde marzo, cuando se anunció que las clases serían a distancia, ya se había establecido el protocolo en caso de que se decidiera enviar a los niños a las aulas; sería de manera escalonada, el uso de cubrebocas obligatorio e instalación de filtros en los planteles y domicilios, entre otras medidas, por lo que se está a la espera de alguna decisión.