Aún sigue en la discusión el proyecto de drenaje para la comunidad de Bahía de Kino y será parte de la agenda de mañana de la diputación permanente del Congreso del Estado.

La obra que ha estado en medio de la controversia será uno de los temas que abordarán los diputados locales, ya que se presentó una iniciativa con un punto de acuerdo para que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades estatales y municipales y expertos, así como con los vecinos inconformes.

El llamado lo hacen a la alcaldesa Célida López Cárdenas, al titular de la Comisión Estatal del Agua, Sergio Ávila Ceceña, y al director de Aguah, Alfredo Gómez Sarabia.

Esta infraestructura de drenaje se realiza con recursos federales, con cerca de 35 millones de pesos, y está a cargo del Estado con la CEA y el Municipio, al concluirse los trabajos, entra en el mantenimiento del sistema de drenaje.

La queja de los pobladores que están en desacuerdo es que no se les explicó la obra y hay a quienes les preocupa una posible contaminación del mar, aunque las autoridades han detallado que no hay afectación ambiental en la instalación del drenaje y la planta tratadora.

Lo que ha expuesto la alcaldesa es que si esta obra no se hace antes de diciembre de este año se corre el riesgo de perder el dinero federal.

Mientras usuarios aseguran que hay camiones que van “hasta las chanclas” en esta ciudad, las autoridades del Transporte aseguran que aún el número de pasajeros es bajo y no se requieren todavía unidades adicionales.

De acuerdo con el director del Transporte Carlos Morales Buelna, el flujo de usuarios en estos tiempos de Covid es de entre 50 mil y 60 mil pasajeros diarios en 270 unidades, cuando en febrero pasado, con 370 camiones, se movían alrededor de 210 mil personas, por lo que el 90% de los vehículos no están llenos, incluso algunos van vacíos.

A decir del funcionario estatal, se realiza un monitoreo de las unidades y con eso toman la decisión de cuántas unidades deben de circular; sin embargo, en este momento no se ve la necesidad de incrementar la entrada en operación de más camiones en la ciudad.

Lo que sí han señalado es que hay usuarios que no usan cubrebocas. Ante esto, el representante de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, dice que los concesionarios no han recibido oficio de las comisiones de Salud, estatal ni municipal, que les pida negar el servicio a las personas sin cubrebocas, por eso no lo pueden hacer.

Ya empiezan los relevos en las direcciones de las Administraciones Portuarias Integrales en el País con la salida de los mandos civiles y la llegada de perfiles militares, que son almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina.

Los primeros cambios en las API, encargadas de promover el comercio marítimo y el transporte de pasajeros en el País, arrancaron en Puerto Vallarta, Tuxpan, Tampico y Altamira, pero el proceso continuará en toda la red portuaria.

Estos movimientos forman parte del plan del Gobierno federal de militarizar los puertos y aduanas, que ha recibido críticas y también que el anterior titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, según lo dijo él mismo, dejara el cargo por estar en desacuerdo con este cambio.