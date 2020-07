Otra vez el Sur de Sonora ha sido escenario de hechos violentos que han cimbrado a la sociedad y no es para menos: En uno de ellos la víctima fue una menor de edad que acompañaba a su papá.

Y no, las autoridades no le han encontrado la cuadratura al círculo como se dice, ya que han implementado de todo y pareciera que no se ven resultados.

Al menos 10 personas murieron en los últimos tres días en ataques armados en Guaymas, Empalme y Cajeme, además de otros sucesos que alertaron a las autoridades.

Policías de todos los niveles, además de personal de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, mantienen desde hace tiempo operativos en cada rincón, y cada vez que hay un hecho violento se observan en la escena del crimen o realizando recorridos.

En la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a explicar qué está pasando en esta región y cómo ha sido el ataque a los grupos delincuenciales.

Estas regiones del Sur del Estado, a las que se suman algunas del Norte como Caborca y Magdalena de Kino, destacan en las estadísticas estatales y nacionales; además, se han planteado infinidad de programas de diferentes alcances.

Las fiscalías General de Justicia y General de la República mantienen investigaciones abiertas y se conoce de algunas acciones, pero no todos los detalles.

La suerte de la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, podría definirse en los próximos días en el Congreso del Estado, donde se inició un procedimiento de juicio político en su contra al recibirse denuncias por parte de los regidores de los partidos Morena, PAN y PT.

Quintero Borbón, quien llegó en coalición con los partidos del Trabajo, Regeneración Nacional y Encuentro Social, tendrá este día una participación en la sesión que sostendrá la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Los legisladores analizarán la solicitud de la presidenta municipal que va en el sentido de que se declaren nulas las actuaciones realizadas en el juicio político que se sigue en su contra, y se separe de esta comisión al diputado Eduardo Urbina Lucero en temas relacionados con el caso.

Esta participación de la alcaldesa es previo a la elaboración del dictamen que se presentará en el Pleno, que es donde se definirá si procede o no su separación del cargo.

Las acusaciones en contra de Quintero Borbón van desde el robo de dinero de la caja fuerte de la Tesorería, hasta el pago de boletos a familiares con dinero del erario y aumento de sueldo a funcionarios sin autorización de los ediles.

Con la llegada al País de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, en México se escribirá otra parte de la historia.

El ex funcionario federal aceptó ante la justicia de España ser extraditado a México y colaborar con la Fiscalía General de la República.

“Manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”, así lo dijo Alejandro Gertz Manero, el titular de la FGR.

Lozoya fue detenido en Málaga el 12 de febrero al ser requerido por un juez por la compra a sobreprecio de una planta chatarra a Altos Hornos de México, la recepción de sobornos de Odebrecht y la adquisición de inmuebles.