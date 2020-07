En los dos lados de la frontera de México y Estados Unidos el Covid-19 persiste con fuerza y los pronósticos oficiales es que este panorama continuará, por lo que ambos gobiernos ven que el cierre para los cruces no esenciales se alargará hasta agosto.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón adelantó que esta restricción parcial, que inició en marzo y se ha prorrogado en varias ocasiones, podría prolongarse por el aumento de casos de coronavirus y la apertura se dará hasta que haya un descenso en los contagios.

Del lado mexicano hay riesgo epidemiológico en Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en EU están los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Lo que preocupa a los ciudadanos mexicanos y a algunas autoridades estatales de la frontera, como Sonora, es que mientras el Gobierno estadounidense desde el primer momento del acuerdo binacional cumplió con sólo permitir el acceso a su nación a viajes esenciales, de parte de México no ha sido lo mismo, las puertas están totalmente abiertas.

Sólo el Gobierno de Sonora consiguió el cierre para viajes no esenciales durante 68 horas en el primer fin de semana de julio, pero después de ese tiempo se retiraron los filtros de supervisión en las puertas de entrada al territorio estatal.

La estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud federal ha tenido cambios importantes en la última semana en el informe nacional sobre el Covid-19 que proporciona el subsecretario de la dependencia, Hugo López-Gatell.

Cuando se esperaba ayer la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por estados, el Gobierno federal decidió no actualizarlo, a decir de López-Gatell, porque hay inconsistencias en los datos proporcionados por las entidades federativas y aunque aclaró que no eso no ocurre en las 32 entidades, prefirió no identificar qué gobiernos estatales están incurriendo en ese problema.

Este viernes, como había ocurrido en todos los viernes de junio y el viernes anterior, la Secretaría de Salud federal debía presentar el semáforo de riesgo, el cual mantiene a 17 estados en naranja y 15 en color rojo.

El funcionario aclaró que estas inconsistencias no aplican para las 32 entidades federativas, pero descartó hacer referencias directas.

Por ejemplo, en el caso de Sonora, la base de datos de la Federación registra hasta hoy 11 mil 220 casos de Covid-19 y mil 104 defunciones, mientras que la Secretaría de Salud estatal informó ayer un acumulado de 11 mil 644 casos y mil 152 fallecimientos.

Desde el domingo pasado, el subsecretario anunció un cambio en los informes vespertinos y dijo que se utilizaría el mismo esquema “pero ahora por semanas”. Además, ya no menciona los casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, sólo los ponen en el informe escrito para no dar énfasis en ese reporte.

Algo que fue evidente es que al funcionario federal no le gustó ser cuestionado sobre la forma en que México entró a la lista de los 10 países con más casos confirmados y a los cinco con más fallecimientos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

