En Sonora se tiene claro que la salud y el empleo son lo primero que hay que salvar en esta crisis, como lo acordaron los diversos sectores y las autoridades estatales que se sumarán en un pacto social.

En un encuentro de alrededor de tres horas de duración coincidieron en un mismo espacio virtual, los directivos de las más grandes empresas de la entidad, así como los representantes de pequeños negocios, los dirigentes empresariales y los sindicales, las voces de organizaciones sociales y la academia; la clase política y los funcionarios.

La convocatoria de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para este pacto social se concretó ayer con la participación de más de 700 personas que tienen su interés en Sonora en el que su mensaje se centró en la salud como prioridad, en la reactivación con responsabilidad y en la conciliación sin presiones políticas.

En este ejercicio también estuvieron los ex gobernadores priistas Samuel Ocaña García (1979-1985), Manlio Fabio Beltrones Rivera (1991-1997), Armando López Nogales (1997-2003) y Eduardo Bours Castelo (2003-2009), así como los presidentes de Ford México, Héctor Pérez, y Grupo Bal, Alberto Bailléres González; y el director de Constellation Brands, Daniel Baima.

Más de 20 líderes y representantes expusieron su situación, algunos plantearon la necesidad de la reapertura gradual para sostener las empresas y sus plazas de trabajo, así como hubo compromisos para seguir los protocolos para la seguridad de la gente.

El escenario nacional e internacional por la pandemia del Covid-19 es preocupante en lo sanitario y económico por las proyecciones de muertes, pérdida de empleos y aumento de la pobreza, lo que rebasa a cualquier autoridad, por lo que amerita un esfuerzo conjunto. De ahí lo valioso de esta iniciativa impulsada en Sonora porque está trazando desde ahora la ruta para salir adelante.

De regreso a la actividad pública está la alcaldesa Célida López Cárdenas, quien después del resguardo por resultar positivo al coronavirus, recorrió ayer algunos puntos de la ciudad.

El 23 de mayo pasado la presidenta municipal de Hermosillo anunció que fue diagnosticada con Covid-19 como paciente asintomático y desde entonces hizo trabajo desde casa con reuniones virtuales, pero al tener dos pruebas con resultados negativos decidió retomar sus labores.

Como parte de sus tareas estarán los recordatorios a los ciudadanos para observar las medidas de seguridad como el uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia que en algunos lugares comprobó que no se cumplen como fue en un crucero de la ciudad y en los andadores del Mercado Municipal Número 1.

Otras de las acciones que se esperan son la supervisión de trabajos de servicios y obras públicas en el Municipio, así como el programa de Brigadas de Vida que pretenden que la reapertura de labores sea de forma segura.

La propagación del Covid-19 en Hermosillo es intensa y hasta anoche los casos confirmados eran 4 mil 275 y el registro de 357 fallecimientos; además de que se reporta un riesgo en la ocupación hospitalaria en la entidad por el aumento de personas contagiadas con el virus.

Si los ciudadanos no toman sus previsiones, las autoridades esperan que la fase crítica continúe, sobre todo cuando se acerca una fecha festiva el domingo 21 de junio con la celebración del Día del Padre.