Muy preocupante resulta la tendencia al alza de los contagios por Covid-19 en la entidad, que están provocando el aumento en hospitalizaciones y el constante riesgo de que las instituciones de salud lleguen a quedar rebasadas por el número de pacientes que requieran atención especializada.

En la conferencia de prensa de ayer de la Secretaría de Salud federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell claramente lanzó un alerta al Estado: “Cuidado Sonora, porque está todavía en ascenso”, pues la curva de casos no ha llegado a su tope.

Este llamado también ha sido enviado por las autoridades municipales y estatales que han indicado a la población que es necesario mantenerse en casa porque la transmisión de contagios es alta.

Hasta anoche Sonora reportaba más de 4 mil casos confirmados de coronavirus y 331 fallecimientos, de acuerdo con el informe de Salud estatal.

López Gatell explicó las predicciones de las curvas epidémicas por ciudades y estados, donde Tijuana y Cancún registran un decremento.

Pero dejó muy en claro que en el momento que se relajen las medidas de prevención puede surgir un rebrote.

Por cierto, el Gobierno estatal dio a conocer un nuevo decreto que busca definir los lineamientos para la reactivación económica en la entidad en medio de la emergencia sanitaria y adelanta que se pretende convocar a un pacto social para enfrentar los efectos de la pandemia en Sonora.

El coronavirus también ha tenido sus repercusiones en el Congreso del Estado porque ya son seis diputados locales que han resultado contagiados, lo que ha llevado a tomar nuevas medidas.

En la sesión de la Comisión de Regimen Interno y Concertación Política (Cricp), que preside el priista Rogelio Díaz Brown, se determinó que reforzarán las medidas de sanidad y suspenderán durante dos semanas las actividades del Poder Legislativo.

Los diputados locales que han dado positivo al coronavirus son Rosa Icela Martínez Espinoza y Jorge Villaescusa Aguayo (PRI), Filemón Ortega Quintos (PT), Norberto Ortega (Morena), Alejandra López Noriega (PAN), y Luis Mario Rivera Aguilar (PVEM).

Esta suspensión de labores en el Congreso, explica el diputado panista e integrante de la Cricp Gildardo Real Ramírez, se da ante el incremento de casos de Covid-19 en la entidad.

Hay algunos asuntos pendientes por resolver en el Congreso como la designación de los integrantes de la comisión seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo dictamen, con todo y calificaciones de las nueve personas propuestas, deberá presentarse ante el Pleno para su votación.

Según el presidente López Obrador le divierte desenmascarar a la oposición, que dice, está detrás del documento “Rescatemos México” que se dio a conocer el martes y que se colocó rápidamente en un tema nacional, con todo tipo de comentarios.

El documento supuestamente se le atribuye a BOA (Bloque Opositor Amplio), una fuerza conspiradora que pretende unirse en bloque contra Morena para las elecciones federales y locales del año próximo.

En la mañanera de ayer AMLO sonrió al comentar: “Yo hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto, se ensarapan tanto, que piensan que nadie lo va a saber”.

Por otro lado el documento provocó la crítica de gobernadores, líderes partidistas y empresarios, así como burlas y alusiones a la canción “La Boa” de la Sonora Santanera.

En fin, no hay duda que se acercan ya las campañas electorales.