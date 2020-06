La violencia no la para ni la pandemia del Covid-19 y los hechos criminales siguen “sacudiendo” a la sociedad por su impacto, como el hallazgo de cinco cuerpos encontrados en Hermosillo.

Aunque estas escenas de multihomicidios o asesinados que son abandonados en caminos de áreas urbanas o carreteras son vistas más en otras regiones del País, donde la acción del crimen organizado es intensa, lo registrado en la ciudad trasciende y preocupa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de la fiscal Claudia Indira Córdova, dio a conocer que ese hallazgo se hizo tras una serie de investigaciones por la denuncia de la desaparición de cinco personas. Hasta anoche se realizaban las pruebas para identificar a esas víctimas de homicidio con arma de fuego.

Este lunes se habían reunido los titulares de Seguridad federal y estatales, en la que participó por Sonora el secretario David Anaya Cooley, para abordar la forma de enfrentar el crimen en los estados y acordaron reforzar las estrategias y coordinación a través de las Mesas para la Construcción de la Paz.





**



Las Afores están en la mira del Gobierno de la Cuarta Transformación y este tema tiene la atención también de los morenistas, la oposición, los analistas y los ciudadanos, porque se trata de los ahorros de los mexicanos.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que va por las Afores con una iniciativa para revertir el modelo del sistema de pensiones, porque señala que de mantenerse se afectaría a los trabajadores que se jubilarán entre 2024 y 2025, porque pueden recibir la mitad de su salario.

Desde principios de junio, algunos analistas advirtieron que había una propuesta del coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que abría la posibilidad de que los trabajadores desempleados pudieran sacar de sus ahorros en las Afores hasta 27 salarios mínimos en una sola exhibición, lo que consideraban podría provocar que muchas cuentas quedaran vacías.

También ayer el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expuso que esperarán la iniciativa del presidente AMLO, porque ven que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) necesitan una “cirugía mayor”.

Se acerca una nueva batalla legislativa porque desde la oposición el PAN, PRI y PRD alzaron la voz para decir que sería peligroso revertir el sistema de ahorros y más que peleas, lo que la gente necesita es que se cuiden sus ahorros y que también se les apoye en estos tiempos de crisis económica.



**



La #BOA tuvo su eco a nivel nacional como la presunta fuerza conspiradora que pretende unirse en bloque contra Morena para las elecciones federales y locales del año próximo.

Después de que el documento, no confirmado, se ventilara en la conferencia mañanera por el presidente AMLO -donde se estaría consignando la creación del llamado “Bloque Opositor Amplio” para derrocar a Morena en los comicios del año próximo y revocar el mandato en 2022-, las reacciones no se hicieron esperar.

Desde los desmentidos de los personajes citados ayer como el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos; los analistas Leo Zuckermann y María Amparo Casar, hasta las burlas de los opositores y una cadena de comentarios posicionados como tendencia con #BOADeCorruptos y #TodosSomosBOA.

Aquí en la entidad hasta hubo “fake news”; esto sólo son pequeñas muestras de lo que se verá el año próximo. Ahorita la atención de todos los actores políticos y sociales debería estar en los graves efectos de la pandemia en la salud y economía del País.