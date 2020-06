El Instituto Nacional Electoral asegura trabajar en lo que será la jornada electoral más grande de la historia de México en 2021, de acuerdo con un mensaje difundido por su presidente en redes sociales.

El próximo año serán elegidos quince gobernadores o gobernadoras, así como 30 congreso locales, más de mil 900 ayuntamientos en 16 estados, donde se incluye a Sonora, y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, precisa que el padrón electoral aumentó de 89 millones en 2018 a más de 95 millones de votantes registrados para el 2021, y que prevén la instalación de más de 167 mil casillas en todo el País, es decir, 10 mil más que en 2018.

Y si estaba con el pendiente, la elección podría tener nuevos partidos en la boleta electoral, pues algunas organizaciones podrían obtener su registro en los próximos meses, donde se incluye al que formaron el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

El INE deberá tener una coordinación muy buena porque las elecciones federales serán concurrentes con elecciones locales en las 32 entidades federativas.

En su mensaje Córdova Vianello aprovechó para el espacio para reclamar al Congreso de la Unión porque no aprobó a tiempo la reglamentación para que los legisladores puedan reelegirse, figura que se aplicará por primera vez en la historia de México.

Pero no se quedará así y tocará al mismo organismo emitir dichas reglas a las que tendrán que sujetarse sin gritar o reclamar.

La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado se reunirá este día para designar a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, luego de concluir la etapa de entrevistas a los aspirantes.

Una vez que los nueve nombres sean elegidos, se dará aviso a la Diputación Permanente para que convoque a una sesión extraordinaria del Pleno el viernes 12 de junio.

La dictaminación estará a cargo de las legisladoras Ernestina Castro, María Alicia Gaytán, Yumiko Yerania Palomarez y el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, además de otros integrantes.

Fueron 44 personas las que fueron propuestas por organismos especializados en materia de fiscalización, de transparencia, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero once fueron descartadas.

Entre los aspirantes están Mario Jorge Terminel Siqueiros, Delia Ruiz Ibarra, David González Alvarado, Manuel Parra López, Pablo Wong González, Vidal Salazar González y Horacio Sobarzo Morales, entre otros.

El secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, comparecerá este día ante integrantes de la Comisión de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado, quienes lo preguntarán sobre la situación de las empresas sonorenses en este momento de la pandemia.

Los legisladores coincidieron en que es necesario que el funcionario estatal ofrezca detalles del reinicio de actividades y las medidas que se tomaron o están tomando las empresas, algunas de ellas llamadas esenciales.

La cita es a las 12:00 horas en Salón de Plenos del Poder Legislativo, tomándose las medidas que la autoridad ha determinado; Valenzuela Ibarra es uno de los funcionarios que resultó positivo al Covid-19.

De acuerdo con el Gobierno federal, que puso en rojo a todo el País el pasado viernes, en las entidades solamente tienen que laborar las empresas denominadas esenciales, agregándose además la industria automotriz, minería y construcción.

Para la reincorporación de empresas se tienen que cumplir ciertos requisitos, entre ellos la realización de pruebas de Covid en una proporción del 5% de su planta laboral cada semana.