Este día el País entra a una “nueva normalidad”, aunque no cambiarán en nada las medidas que se han aplicado para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Lo que sí podría cambiar, si las autoridades y la sociedad no siguen al pie de la letra las acciones de prevención, es un rebrote de casos.

Y es que a las actividades esenciales que ya se desarrollaban se agregan tres más: La industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, por lo que habrá más personas en la calle.

El nivel de riesgo epidemiológico en México es el máximo, según el semáforo presentado el viernes, es decir, toda la República está en rojo.

Las medidas ya se conocen y se pueden sintetizar en quedarse en casa para evitar que el riesgo de contagio sea mayor, el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia; favorecer el trabajo en casa, flexibilización de horarios y turnos.

Fue Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el que destacó que si las reglas no se siguen será mayor el número contagios, va a resurgir la pandemia y las medidas tendrán que ser más restrictivas.

Cada semana se colocará un mapa del País con actualizaciones recurrentes sobre cada entidad y el color del semáforo que le corresponda.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, estará este día tomando protesta al capitán Alfonso Novoa Novoa como nuevo comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado, quien cuenta con experiencia en materia de seguridad como jefe de la Policía en diferentes municipios, así como su trabajo en la desaparecida Policía Federal de Caminos. Hasta el día de ayer, fungía como director general de la Policía Procesal.

El ingreso del capitán Novoa corresponde a la nueva etapa en los trabajos de seguridad; el funcionario desde meses atrás ha trabajado muy de cerca dentro del Programa Fortalecimiento a Municipios que el mismo secretario de Seguridad Pública ha coordinado para otorgar beneficios y apoyo a comisarios en materia de seguridad.

Novoa Novoa sustituye en el cargo al coronel José Luis Urban Campos, quien renunció al cargo por cuestiones personales y quien estuvo desde agosto de 2019.

El secretario Anaya Cooley instruyó al capitán a fortalecer los operativos contra delitos patrimoniales, así como participar en la articulación y apoyo por parte de la PESP a las instancias del Estado y Federación encargadas de combatir los delitos de alto impacto y hacer frente a narcomenudeo, aseguramiento de armas, órdenes de aprehensión y cateos.

La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, sostuvieron un encuentro virtual durante la semana para analizar cómo será la reactivación económica en Sonora a partir de estos días.



“El día de hoy (publicado el jueves) el equipo de Hacienda México sostuvo una videollamada con la gobernadora Claudia Pavlovich para dar seguimiento a los compromisos y los proyectos prioritarios de Sonora y así lograr una reactivación económica exitosa a favor de los sonorenses”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.



La titular del Ejecutivo en Sonora hizo lo propio en sus redes sociales y dio fe del encuentro, donde explicó que se trataba de dar seguimiento a gestiones de recursos para obras y acciones pendientes en el Estado y algunos municipios, que serían de gran ayuda en la etapa de reactivación.