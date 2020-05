Entre los gobernadores y Salud federal este día empieza a trazarse el camino para la reactivación que tiene su arranque el lunes próximo, primero de junio, y cada Estado definirá su propio semáforo.

Hoy, a las 10:00 horas de la Ciudad de México, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y sus homólogos tendrán una videoconferencia con las autoridades de Salud federal, que encabeza Jorge Alcocer, y también estará el subsecretario Hugo López-Gatell.

Y es que se tienen que definir los términos para la reapertura de los diversos sectores de la economía, que inicia con las industrias de la construcción y manufacturera, así como las actividades mineras, para después seguir con las actividades sociales, deportivas e incluso educativas para algunos estados, ya que en Sonora se resolvió que este ciclo escolar se concluirá desde casa.

Ese encuentro será determinante para formular el Plan de Reactivación Económica de Sonora que, de acuerdo con el vocero de Salud estatal, Gerardo Álvarez, se dará a conocer mañana o el jueves.

El reinicio de actividades económicas es visto como una prioridad a la vez que se atiende el Covid-19 y se alerta de un riesgo de rebrote con la reactivación. El escenario aún es preocupante pues los casos siguen en aumento ya que ayer se reportaron 239 muertes con lo que se registran 7 mil 633 y van 71 mil 105 contagios.

Por tercera vez, en los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que Hermosillo tendrá dinero para invertir en el pavimento de la ciudad y en las últimas ocasiones ha incluido a Cajeme.

El Presidente sostiene que serán 500 millones de pesos para la capital sonorense, pues sabe que las calles están en muy malas condiciones con muchos baches; y una cantidad similar será para Cajeme.

La alcaldesa Célida López Cárdenas le ha expuesto al Gobierno federal la importancia de dar prioridad a la inversión en la rehabilitación de vialidades y recientemente se lo expuso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano porque el recurso que maneja esta dependencia federal en el Programa de Mejoramiento Urbano no contempla la pavimentación.

Este compromiso hecho por el presidente AMLO puso contenta a la alcaldesa de Hermosillo, quien así lo expresó ayer en sus redes sociales y también dijo que continúa con su trabajo, pendiente desde su casa donde está aislada y con síntomas leves del Covid-19.

Ese recurso federal le urge la ciudad porque se aproxima la temporada de lluvias veraniegas, que según los pronósticos se prevén de las más intensas en muchos años, y dejarán las calles destrozadas.

Los diputados locales estarán hoy en el Salón de Plenos para revisar varios temas, pero principalmente se someterá a votación el dictamen sobre la reforma electoral con las reglas para las elecciones del 2021.

El proyecto de decreto sobre la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora fue aprobado por mayoría en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales después de un intenso debate.

Sobre esa propuesta de reforma electoral está el voto particular de los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega Torres, con el que disienten del sentido del dictamen.

Este proyecto de decreto no incluye la segunda vuelta de votaciones en la elección para la gubernatura porque fue un tema al que se opusieron los diputados de Morena.