Con la reunión del Consejo Estatal de Salud este día, la expectativa es que se defina el panorama para Sonora, la fecha de inicio de la reactivación económica y la estrategia sanitaria que se seguirá en ese proceso.

El Consejo es presidido por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y es el órgano rector en materia sanitaria que decidirá las acciones y tiempos sobre el “desconfinamiento” y que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 ha trabajado con el apoyo de especialistas de instituciones de educación superior y centros de investigación de Sonora.

Previo a esta sesión del Consejo, la Gobernadora ha sostenido diversos encuentros, como el realizado el martes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Salud Jorge Alcocer; otros integrantes del gabinete federal y sus homólogos de las otras entidades del País.

También ayer estuvo en un recorrido en una industria aeroespacial de la ciudad para supervisar los protocolos de seguridad que implementará este sector cuando reanuden las labores.

Lo que trascendió es que después de la visita a la planta industrial la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió con los dirigentes de los organismos que representan a los tres nuevos sectores esenciales: Construcción, industria de autopartes y fabricación de equipo de transporte y minería.

Ahí estuvieron Gerardo Vázquez Falcón (Index), Gabriel Zepeda (Canacintra), Alfonso Reyna Villegas (CMIC), Jaime Félix Gándara (Canadevi), Eduardo Portugal Prada (Amsac), así como con Jesús Gámez (TE Connectivity) y Luis Felipe Seldner (Maquilas Tetakawi).

Los industriales han expuesto que seguirán todos los lineamientos establecidos por el Gobierno federal y que supervisará el IMSS, cuyo director, Zoé Robledo, ya advirtió que de detectar alguna irregularidad en el cumplimiento de las normas las empresas pueden ser clausuradas.

Los gobernantes en México y el mundo toman con cautela el regreso a una “nueva normalidad” porque por un lado están los contagios, que en el País no se detienen, y por el otro la urgencia económica para salvar empleos, familias y la vida de las empresas.

Aunque para el Gobierno federal la reactivación inicia el primero de junio, cada entidad federativa tiene la decisión de fijar la fecha de arranque de sus actividades.

La Ciudad de México proyecta iniciar su reapertura el 15 de junio porque, según explicó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, considerarán el semáforo de Covid-19, que está basado en la ocupación hospitalaria; por la situación que se vive en la CDMX se espera que estén en rojo hasta mediados de junio.

Tijuana enfrenta aún los contagios del coronavirus, pero en su Gobierno municipal dicen que están listos para reanudar labores en sectores no esenciales a partir del primero de junio.

Los gobernadores y alcaldes deberán evaluar sus escenarios para salir del “desconfinamiento”, mientras en lo federal se observan diversas posturas frente al Covid-19.

Por un lado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pide a la población no descuidarse y mantener el distanciamiento social porque los contagios siguen en aumento y por otro, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenta que quiere reanudar sus giras el 30 de mayo para dar el banderazo a las obras del Tren Maya y en las semanas siguientes buscaría revisar los avances de otros proyectos.

Ya se conocerá lo que dirá la Secretaría de Salud al Presidente de México sobre estos recorridos por el País.