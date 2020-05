El plan federal de reactivación económica generó muchas expectativas con la reapertura de actividades en los llamados “municipios de la esperanza”, los cuales finalmente ayer fueron dados a conocer.

Se trata de 324 municipios en el País, 16 de Sonora, los podrían regresar a una “nueva normalidad” a partir de mañana. Eso sí los gobernadores lo permiten.

Desde que se presentó ese plan, el martes pasado en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la información quedó incompleta pues, aunque se mostró un mapa y se mencionó que había municipios en quince estados en condiciones de reanudar su vida productiva y social porque no hay contagios de Covid-19 y no tienen localidades vecinas con casos, no proporcionaron los nombres ni a solicitud de los medios de comunicación.

Desde la tarde de ese martes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que precisaría esa lista, pero después señaló que sería el día siguiente hasta tener el mapa definitivo y esa información se pospuso por varios días, con diversos argumentos, hasta que ayer los dieron a conocer.

Desde que el martes el Gobierno federal adelantó el posible regreso a la actividad, habitantes de comunidades donde no hay casos registrados de coronavirus están a la espera de reactivarse este lunes, sin embargo, hay autoridades estatales y municipales en el País que veían con reserva la reapertura como lo han expresado en Oaxaca o Guerrero.

Ahora falta conocer la postura que tomen los gobiernos, estatal y locales en Sonora, sobre los 16 municipios libres de Covid-19, la mayoría ubicados en el Río Sonora y la Sierra Alta del Estado.

Ahora que ya hay una comisión legislativa de seguimiento a la contingencia del Covid-19, creada en la pasada sesión de pleno del Congreso local a propuesta del diputado Lázaro Espinoza Mendívil, trascendió que una de sus primeras acciones será pedirle información no sólo a las autoridades de Salud sino también al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) sobre el manejo de recursos en este periodo.

Cabe mencionar que el presidente de la comisión de Salud, el también médico Filemón Ortega, estuvo en desacuerdo con la creación de esa nueva comisión, pues la que él preside ha sesionado de manera permanente casi desde el inicio de la pandemia en Sonora, y considera que habrá duplicidad de funciones porque ellos incluso tuvieron al secretario de salud, Enrique Clausen.

Sin embargo, tanto el diputado Lázaro Espinoza como otros que lo apoyaron, aclararon que esta comisión especial va más allá, y citaron como ejemplo que, aprovechando que el ISAF no ha dejado de trabajar, y de hecho es de acuerdo a Transparencia Mexicana el único órgano fiscalizador en el País que hace auditorías en tiempo real de los recursos destinados a la atención al Covid-19, se acercarían al auditor mayor, Ramón Moya, para que les haga disponible esa información, particularmente de los 520 millones de pesos que aprobó redireccionar el Congreso a esta causa.

Lo que no pudo detener el coronavirus son las Fiestas del Pitic, que como ha sucedido con otros grandes eventos, será en una edición virtual que mañana inicia y cierra el 31 de mayo.

Para la celebración del 320 aniversario de la fundación de Hermosillo, que abrirá con un mensaje de la alcaldesa Célida López Cárdenas se ha preparado un programa con 60 actividades transmitidas vía Internet con música, danza, presentaciones de libros, análisis de la historia, entre otros; y lo principal es que se busca mantener el apoyo a los artistas locales que participan.