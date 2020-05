Desde Palacio Nacional se dio luz verde para la reactivación en municipios y en sectores productivos, pero sin apegarse al plan federal ya que si algún Gobernador decide hacerlo, es decir, no apegarse al plan, no habrá peleas porque, a decir del presidente AMLO, no se le apuesta a la división.

Con la reapertura a partir del 18 de mayo a las actividades de las industrias de la construcción, automotriz y la minera, clasificadas ahora como esenciales, y más regiones del País, ahora los gobernadores y alcaldes toman la responsabilidad de mantener plana la curva del Covid-19.

Este camino hacia la “nueva normalidad”, como se refiere en el mundo a este proceso que sigue, se presentó ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en las exposiciones de los secretarios federales y los gobernadores sólo hubo lineamientos generales muy similar a lo presentado un día antes en el informe de Salud sobre el Covid-19 o el adelanto de acuerdos del Consejo de Salubridad General.

Hoy se espera que el Presidente y sus funcionarios den más información puntual porque ayer no hubo espacio para las preguntas de los periodistas que asistieron a la mañanera. Lo que sí se vio es que no está en el ánimo del Ejecutivo federal caer en disputas con otros gobernantes por el tema del desconfinamiento.

Ahora la señal que más se espera es la de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y del Consejo Estatal de Salud (CES), que preside, sobre cómo y cuándo se dará la reapertura en la entidad.

Por lo pronto, lo que se da a conocer es que será el CES el que marcará los tiempos y proceso en Sonora porque es el máximo órgano sanitario y no hay fecha en puerta, por lo que se espera saber si entrarán en operación los nuevos sectores clasificados como esenciales, la construcción, la fabricación de equipo de transporte y la minería.

Poco después de la conferencia del presidente AMLO, en la rueda de prensa que a diario está a cargo del director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en el Estado, Gerardo Álvarez, aclaró que el consejo como máximo órgano sanitario evaluará el escenario con la aportación de científicos e investigadores.

Lo que ha preocupado en el Estado es el incremento de casos confirmados de coronavirus pues van casi 700 y la mitad de ellos se registró en la última semana y del total de muertes, la tercera parte se dieron en los últimos días.

Lo que ha sucedido en Hermosillo tiene a la ciudad en “foco rojo” pues ya desplazó a San Luis Río Colorado en el número de contagios reportados y para contener este aumento progresivo tendrá que haber un intenso trabajo de los gobiernos estatal y municipal.

Esto es un factor que deben estar analizando los integrantes del Consejo Estatal de Salud que deben velar por la salud de la población, pero también por su bienestar y en esto incide la actividad productiva, que ya empieza a pesar con el desplome de empleos en Sonora con poco más de 20 mil trabajadores en marzo y abril.

Lo que dicen los empresarios es que si las empresas no esenciales siguen cerradas en mayo, la pérdida de puestos de trabajo será mayor en este mes.