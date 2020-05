Una de las noticias más esperadas por los empresarios en medio del largo confinamiento en la entidad por el coronavirus era la señal para la reactivación de la economía, lo que quedó ayer trazado con un plan para reanudar actividades entre el 16 y 22 de mayo próximo.

Se trata de un plan trabajado con especialistas de la Universidad de Sonora (Unison), Colegio de Sonora (Colson), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que analizaron diversos escenarios para la reapertura de empresas no esenciales.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dio a conocer este plan con lineamientos muy puntuales para no descuidar las medidas preventivas para preservar la salud de la población porque aún hay riesgos con la propagación del Covid-19 en Sonora.

Esta reanudación de actividades económicas está condicionada a que sea menos del 34% de la población la que salga a sus labores y alrededor del 75% de la población del Estado continúe en sus hogares en aislamiento social.

Este regreso a la “vida normal” de una parte de los sonorenses será una acción retadora para la gente, los empresarios y las autoridades para evitar un repunte de casos.

Por cierto, la otra noticia más esperada es que la entidad deje atrás la cadena de contagios por el coronavirus y empieza a descender los casos confirmados y las muertes, que hasta anoche se registraban 534 casos confirmados y 45 decesos.

Aunque en Sonora aún no se había dado a conocer el plan para la reactivación económica ni sus fechas, la automotriz Ford informó ayer que ya se alista para reanudar su trabajo el lunes 19 de mayo en sus plantas de Hermosillo y todo el País.

La ruta de reanudación de labores en la industria automotriz ya está trazada y las proveedoras que fabrican piezas para los autos Ford empezarán este lunes 11 de mayo con sus operaciones para abastecer a las plantas ensambladoras de la automotriz.

Lo que el corporativo estadounidense asegura es que cumplirán con todas las normas sanitarias para proteger a su persona, que en Sonora está en un paro de labores por la emergencia sanitaria desde el 19 de marzo, casi por cumplir dos meses sin la producción de unidades.

Los industriales de exportación de la entidad y otros estados desde hace varios días iniciaron con los llamados para reanudar su trabajo, incluso el Gobierno estadounidense solicitó a la administración federal permitir la reactivación de algunas plantas manufactureras para no interrumpir el proceso de producción con EU y Canadá.

Esta activación es importante para empezar a recuperarse de los estragos económicos que ha dejado la pandemia a nivel mundial y que los analistas observan como una gran recesión histórica.

El contacto directo entre el presidente AMLO y el empresariado mexicano se ha perdido pues el Ejecutivo federal ha delegado la atención de los líderes del sector privado a la Secretaría de Economía.

Eso quedó confirmado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó recibir en un encuentro al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial al señalar que ellos son atendidos por la dependencia donde está como titular Graciela Márquez.

Lo que les indicó el Presidente es que los grandes empresarios deberán asumir su responsabilidad, pues no habrá rescates en caso de quiebras.