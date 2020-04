Además de la atención al tema de salud, hay estados que ya empezaron a trabajar en la ruta a seguir para reanudar la actividad de las empresas y recuperar la vida económica en sus regiones.

En Sonora ayer hubo una reunión de los integrantes de la mesa que trabajan en las estrategias para buscar la reactivación de la actividad productiva de la entidad con las que, aseguran, se buscará cuidar la salud y la economía.

En esa sesión de trabajo estuvieron la gobernadora Claudia Pavlovich, funcionarios estatales y representantes de las áreas de economía y del tema fitosanitario de El Colegio de Sonora, la Universidad de Sonora y el CIAD, que participan en el diseño del plan de Reactivación Sonora 2020-2021.

Nuevo León también revisa los tiempos para reanudar las labores en las empresas y, según lo informado este lunes por el gobernador Jaime Rodríguez, después de un mes de que se decretó el cierre de negocios para evitar la propagación del coronavirus, este viernes tendrán una reunión con empresarios para acordar las fechas de la reactivación económica.

Y cuando en México se anuncia que ya se está en la fase 3 por el acelerado incremento de contagios del Covid-19, se presentan los llamados desde el interior del País y Estados Unidos para la reapertura de empresas.

La entrada a un escenario de salud más complicado lo dio a conocer ayer por la mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien habló de que esto significará más hospitalizaciones, pues lo más intenso en contagios se espera a mediados de mayo y el declive se ve hasta finales de junio. Por eso, la jornada de sana distancia, reafirmó, seguirá hasta el 30 de mayo.

Mientras ese escenario se daba por la mañana en México, ayer mismo Estados Unidos dejaba clara su postura de que se requiere que México reabra algunas industrias para que funcionen las cadenas de suministro con su nación y Canadá.

Representantes del Pentágono señalaron que el cierre de empresas en México desde el 30 de marzo ha afectado la producción de armamento en Estados Unidos; también el embajador de EU en México, Christopher Landau, llamaba al País a cuidar la salud y la economía a la vez.

Tras la polémica que desató, el punto 8 de la orden del día de la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue eliminado ayer por los diputados locales y la reunión siguió su curso.

En ese punto 8 estaban las iniciativas para reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado presentadas por el PAN, PRI, Nueva Alianza y del legislador del PES, Alonso Montes Piña, las cuales se pretendía que se discutieran para tener un dictamen. Ahora quedarán para otro tiempo.

Los argumentos expuestos para no darle entrada a esas propuestas de reforma electoral es que faltó consenso, que el tema no fue visto con la sociedad y que se estaba en medio de una contingencia sanitaria donde la población no tiene su atención en un tema tan relevante. También pesaron las presiones, en redes sociales, de morenistas y quienes manifestaron su desacuerdo con una reforma electoral.

Entre esas iniciativas, la que causó más discordia era la de hacer una segunda vuelta en la elección para la gubernatura, impulsada por el PAN, por lo que el diputado panista Eduardo Urbina dijo que los tiempos sí importan, ya que buscaban aprobarla antes del 2 de junio para que pudiera aplicarse en los comicios del 2021.