Todo hace indicar que Hermosillo tiene ya asegurados recursos federales para atender los baches y se trata, de acuerdo con lo expuesto ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 500 millones de pesos.

Lo que se conoció es que la alcaldesa Célida López Cárdenas ya tenía avanzada esa gestión de recursos extraordinarios para rehabilitar el pavimento de la ciudad, y su plan era anunciarlo en dos semanas más, pero ayer el presidente AMLO se le adelantó con la noticia en la conferencia matutina.

Hay quienes consideran que cuando la alcaldesa dio un mensaje en redes sociales, el martes pasado, en el que explicaba que había decidido cancelar la venta del predio de El Cárcamo, ya tenía la respuesta del Presidente, por eso la mención hecha de que seguía en la búsqueda de alternativas para obtener recursos para atender problemas de la ciudad, específicamente para el arreglo del pavimento.

Se supone que los recursos de la Federación fluirán en los meses próximos con una primera entrega de 150 millones de pesos, de los 500 millones de pesos prometidos. Además, según el presidente López Obrador, serán 50 ciudades del País las que recibirán dinero por un monto total de 25 mil millones de pesos, aún no se sabe cuáles, pero podrían estar incluidos otros municipios de Sonora.

Ahora lo que se espera es que la pavimentación que se proyecta hacer sea de calidad y duradera.

Los efectos sanitarios causados por el Covid-19 siguen en aumento con los contagios y muertes reportadas por las autoridades, las cuales advierten de la entrada a una tercera fase con un repunte de casos en el País.

A la par de la preocupación por la salud de los mexicanos están las repercusiones económicas de esta contingencia sanitaria y una de ellas es el impacto en el empleo, pues en marzo pasado ya se perdieron 130 mil 593 puestos de trabajo en México, de acuerdo con las cifras oficiales.

Sonora estaba recuperando plazas porque en diciembre de 2019 cerró con poco más de 616 mil trabajadores asegurados, en enero de este año superó los 626 mil, en febrero repuntó a más de 641 mil y en marzo cayó a alrededor de 630 mil, es decir, se perdieron 10 mil 243 plazas de trabajo.

Empresarios y analistas explican que en esa caída de empleos en el Estado incidió el Covid-19, como sucedió a nivel nacional; en la frontera Norte también hubo disminuciones en marzo en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

El único Estado fronterizo del Norte sin bajas de trabajadores asegurados fue Baja California, con un ligero aumento de 0.51% de febrero a marzo, y lo que indican analistas consultados es que esa entidad detuvo más tarde su actividad económica, mientras que Sonora, Nuevo León y otros habían suspendido labores no esenciales, escuelas y eventos masivos alrededor del 17 de marzo.

Lo que señalan es que eso podría explicar por qué los bajacalifornianos están con una de las situaciones más complicadas de México por el incremento de casos de coronavirus. De hecho, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, exhibió la tarde de ayer a las once entidades donde las empresas no esenciales se negaron a cerrar y el único estado de la frontera Norte en la lista es BC.

Los empresarios sonorenses observan un panorama complejo y buscan el apoyo y estrategias para mantener el empleo; además, dicen que si la situación es difícil en el sector formal, en los trabajadores del sector informal el impacto también es muy grande.