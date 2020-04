En preparación para la fase 3 de la contingencia por el Covid-19 se encuentran los gobiernos federal y de las 32 entidades federativas para tener lista la reconversión hospitalaria e insumos para enfrentar un incremento de contagios y necesidades de atención médica.

Con el subsecretario de Salud Hugo López Gatell al frente de la reunión virtual estuvieron los titulares de Salud de las 32 entidades federativas la tarde de ayer para revisar los aspectos técnicos de la fase 3.

México está a pocos días de entrar en esta fase, cuando los casos de contagio de coronavirus se presentarán, dijo López Gatell, de forma acelerada.

Entre los puntos abordados en ese encuentro, en el que por Sonora participó el secretario Enrique Clausen, se vieron temas como la revisión de entrega de insumos a las 32 entidades federativas -según López Gatell- y también el uso de una nueva plataforma de registro de casos para todo el sector salud del País.

La fase 3, de acuerdo con lo que han expuesto las autoridades de Salud, se presentará cuando se dé una propagación extensa de contagios y miles de personas resulten afectadas por el Covid-19 y se apliquen medidas más restrictivas.

Sobre esto, en la conferencia vespertina, el subsecretario de Salud descartó que la declaratoria de esta fase vaya a darse de forma regionalizada, pues aunque el Valle de México y algunos estados presentan alto registro de casos y podría considerárseles ya en esa etapa, el tomar medidas por estados podría generar confusión, así que será una sola declaratoria nacional.

En esa reunión virtual se cuestionó en redes sociales la ausencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no ha estado tan visible en el manejo sanitario de esta contingencia, pero el mismo López Gatell explicó que él estaba en representación de Alcocer, quien tenía una reunión con el Presidente de México.



Por la suspensión de la venta del predio denominado "El Cárcamo" se decidió la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien ayer lo dio a conocer a través de sus redes sociales. La explicación que expuso es que la actual contingencia sanitaria no hubiera permitido sostener una subasta pública presencial, lo cual, según dijo, no privilegia la transparencia que ella ha buscado en su administración.

Ese proyecto fue objeto de oposición de grupos ambientalistas y al menos de una liga deportiva de las que usan ese terreno y ante eso la presidenta municipal aprovechó para hacer algunas aclaraciones, como que ese predio no forma parte de La Sauceda, como se había manejado por opositores, y no se trata de un área verde porque casi no tiene vegetación; además, señaló, jurídicamente no está catalogado el terreno como tal.

Aunque la alcaldesa no especifica en su mensaje si fijará una nueva fecha para la subasta después de que se levanten las restricciones sanitarias, se infiere que no, pues dijo que seguirá buscando alternativas para encontrar fondos con que aliviar los problemas que se pretendía atender con los recursos que obtuvieran de la venta del predio, que son avanzar en la rehabilitación de pavimentos y apoyar a microempresarios afectados por la suspensión de actividades económicas dada la pandemia.

López Cárdenas también lamentó que el tema lo hayan desvirtuado algunos para intentar "golpear" a los regidores de Cabildo, que habían votado unánimemente a favor de la venta del predio, con descalificaciones incluso de índole personal, e hizo un llamado a todos a aportar soluciones que le alleguen recursos a la Comuna.