En todo el Estado se redoblan las acciones para frenar la propagación del Covid-19 y en Hermosillo la alcaldesa Célida López Cárdenas va por una medida más agresiva: El resguardo

domiciliario.

Lo que adelantó ayer la presidenta municipal es que para contener un repunte de contagios recurrirá al Consejo Estatal de Salud para hacer la solicitud y poder reducir el movimiento de personas en la calle para lo que se propone decretar el resguardo en los domicilios de forma obligatoria y responsable en todo el municipio, en un horario de 18:00 a 6:00 horas.

Esto se hace porque a pesar de los llamados de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal del “Quédate en casa”, aún no se ha conseguido disminuir la movilización de personas para romper la cadena de contagios, pues en muchos casos no se han atendido los decretos de los gobiernos de México y Sonora para suspender las labores de todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril.

En la entidad hay alrededor de 20 gobiernos municipales que ya iniciaron con el resguardo domiciliario que el nombre más coloquial utilizado es el “toque de queda” para exigir a los ciudadanos que se queden en sus viviendas.

Y es que según se ha explicado, en muchos pueblos pequeños o ciudades de la entidad los alcaldes tuvieron que aplicar esta medida porque la gente seguía con su vida como si el coronavirus no fuera una amenaza a la salud y seguían haciéndose las carnes asadas, las reuniones familiares y otras concentraciones de personas.

En un encuentro virtual de los gobernadores y la Secretaría de Gobernación (Segob) analizaron la ruta a seguir tras la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19 para hacerle frente a la pandemia.

Ahí saltaron muchos temas desde la estrategia sanitaria, la operación de empresas como la minera y la reiterada solicitud a la Federación de los insumos para los hospitales, desde los reactivos para las pruebas hasta los ventiladores artificiales.

La videoconferencia fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el canciller Marcelo Ebrard; el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, entre otros funcionarios.

En ese enlace estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien pidió la operación del Insabi a toda su capacidad en Sonora, el abasto de reactivos para la detección del coronavirus y el apoyo para la conclusión y equipamiento del nuevo Hospital de Especialidades para dejarlo listo en esta contingencia.

El subsecretario de Salud se salió de ese enlace con los gobernadores para dar el informe diario del Covid-19 y confirmó que van mil 215 casos confirmados, 29 personas fallecidas por la enfermedad y 3 mil 511 casos sospechosos.

Durante la conferencia de prensa, López-Gatell dijo que en la reunión con gobernadores se habló del tema de la operación de las mineras y si debían continuar, inquietud que estaba más en entidades mineras como Sonora, Coahuila y Chihuahua, y que la postura federal es que deben detener labores por disposición del Consejo General de Salud todas las actividades no esenciales.

Y es que dijo que el Consejo analizó los pros y los contras de diversos puntos en el tema económico y se vio necesario tomar acciones de forma enérgica y útil para la reducción de contagios en el País.