Complicado se ve para Sonora, y en especial para Nogales, la ampliación del programa de asilo “Quédate en México” a Tucson, Arizona, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

La idea es regresar a migrantes no mexicanos a Nogales, Sonora, para que esperen sus audiencias en los tribunales locales; el primer día fueron 30 personas las que llegaron a la frontera.

Quien prevé problemas es Juan Francisco Loureiro Esquer, asesor jurídico del albergue para migrantes San Juan Bosco, ante un rebase de la capacidad que tienen para atender a la migración.

Los migrantes no mexicanos se suman a las personas en tránsito, repatriados y solicitantes de asilo que esperan su turno para iniciar el proceso de refugio

humanitario.

Si son 30 diarios como se ha dicho serían 900 al mes, aunque no todos van al albergue porque hay algunos que pagan renta y comida; en el refugio son atendidos alrededor de 200 personas diarias.

Nogales es ahora el séptimo cruce fronterizo por el cual las autoridades estadounidenses enviarán de regreso a México a los solicitantes de asilo para que aguarden sus audiencias.

Para estas fechas ya debió haberse publicado el presupuesto que ejercerán el Estado y los municipios en este año, luego de su aprobación el pasado 24 de diciembre.

Si es que no se realizó alguna modificación, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos, no podrán contratar seguro de gastos médicos mayores o de vida con recursos públicos. Esta medida no incluye a policías o funcionarios que estén ligados a la seguridad pública.

En la última sesión se aprobó la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y de los Municipios, que tiene como objetivo la aplicación de medidas en la programación y ejecución del gasto público, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos.

Los ingresos que recibirá el Estado ascienden a 70 mil 261 millones 526 mil 405 pesos; de acuerdo con lo aprobado, se incrementó el presupuesto a la Fiscalía de Sonora en 214 millones de pesos más, al Poder Judicial en 290 millones y a Seguridad Pública fueron 80 millones de pesos más.

Embajadores y cónsules de México sostendrán una reunión a partir del 7 de enero que tendrá como tema principal la seguridad del País.

Los diplomáticos de México en el mundo fueron convocados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien los recibirá junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Son 157 funcionarios que tendrán un acercamiento con los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Guardia Nacional.

Los cónsules estarán en México hasta el 10 de enero y, además del tema de seguridad, podrán platicar con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

El tema de seguridad tomó importancia en los últimos días ante la amenaza de Irán sobre Estados Unidos por el asesinato del general Soleimani, o los momentos de tensión entre México y Bolivia.