El Congreso local trabaja a contrarreloj en el paquete económico 2020 de Sonora porque este domingo 15 de diciembre es la fecha límite para la aprobación y aún no hay señales de acuerdo, y sí varios temas abiertos a la discusión.

Con ese escenario se prevé una sesión abierta con el reloj legislativo corriendo como se hizo a nivel federal, que el paquete federal no se aprobó el 15 de noviembre como marcaba la ley sino varios días después.

El presupuesto para el año próximo para Sonora es de 70 mil millones 262 mil pesos y, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, es una propuesta responsable y sigue la línea de austeridad.

Sin embargo, hay temas que los grupos parlamentarios y partidos de la oposición que están tomando con “pinzas” como la solicitud del Gobierno estatal para la autorización de un crédito por mil 300 millones de pesos con el argumento de atender obras inconclusas; y ayer se expuso la presunta discrecionalidad en el manejo de partidas.

El otro tema en la agenda de la Legislatura local es la propuesta del Consejo Ciudadano para la Seguridad para aumentar el Impuesto Sobre Nómina a las empresas y pasarlo del 2% al 3% con la idea de ayudar a generar ingresos adicionales al Gobierno del Estado que permitan fortalecer a las corporaciones policiacas locales con gente, equipo y capacitación, entre otras acciones en esa materia.

Este plan presentado por los consejeros de Seguridad, según ha trascendido, aún no consigue el consenso en el empresariado y algunos tienen inquietudes sobre el impacto que les representaría el incremento en la carga fiscal o sobre las reglas de operación del fondo, aunque también se reconoce la necesidad de reforzar la seguridad y frenar la violencia en la entidad.

Así que a tres días de concluir el plazo se ve lejano que se haga en ese tiempo y podría ser previo a Navidad cuando consigan darle luz verde al paquete económico.

La captura en Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ha sacudido al País entero por la gravedad de las acusaciones ya que se le señala por recibir dinero del narcotráfico y hasta del tráfico de cocaína.

El impacto de su arresto es porque al ser responsable de la seguridad nacional y estar en la máxima posición en el ex gobierno Calderonista, hoy enfrenta un proceso por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Para los expertos en la materia, el caso apenas empieza y podría ser el inicio de una larga cadena de acusaciones y nombres durante las audiencias, la otra será el martes próximo, ya que ayer después de su detención fue presentado ante el tribunal de Dallas, donde no hizo ninguna declaración de culpabilidad o inocencia.

Su ex jefe, el ex presidente Felipe Calderón se limitó a decir que su postura siempre estará a favor de la ley; el ex presidente Vicente Fox no emitió ninguna declaración ya que también fue su colaborador como titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.

Así el panorama, el que fuera un poderoso funcionario federal ayer estuvo esposado de pies y manos frente a las autoridades estadounidenses.

El presidente AMLO, que ayer estuvo en la firma de los cambios del T-MEC con los representantes de los gobiernos de EU y Canadá, hasta hoy podría conocerse su postura sobre este hecho.