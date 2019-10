Los números sobre la actividad económica que se vive en el País no envían buenas señales cuando se da a conocer que en el segundo trimestre de este año 19 entidades tuvieron una caída, incluido Sonora, respecto al primer trimestre de este año.

Este panorama alerta a la población y el empresariado de la región porque para los especialistas, el Estado está en términos técnicos en una recesión perfilada por dos trimestres de caídas en el PIB, pues en el primer trimestre tuvo una actividad económica de -0.3% y en el segundo de -0.3% aunque el escenario no sería tan drástico como en otras entidades porque en el resultado anualizado el crecimiento es de 0.4%.

El empresariado local lo que ha resentido es un estancamiento y sólo en el sector comercial, a decir del presidente de la Canaco Ario Bojórquez, ha sido un año complicado y los comerciantes prácticamente no tienen inventarios, ya que su abasto es conforme van las ventas.

En lo estatal ya se conocerá de qué forma se impulsa la actividad productiva y el turismo en lo que resta del año y, principalmente rumbo al 2020, desde los esfuerzos del sector privado, pero sobre todo con las estrategias económicas y con el desarrollo de obra en el paquete económico del año próximo.

Por cierto, a los estados que les fue mal, según el informe del Inegi, son Sinaloa que tuvo una contracción de -5.7%, de abril a junio, y en Baja California Sur fue -5.2%; Chihuahua no sólo se escapó de esta tendencia nacional sino tuvo el mayor crecimiento en ese lapso con 2.2%.

Una buena tarea han dejado los especialistas en temas ambientales a la directora del Instituto Municipal de Ecología, Santa Nápoles Trujillo, después de que ayer les entregaron un diagnóstico de Hermosillo con miras a crear un Observatorio de Salud Ambiental.

Se trata de datos que han recopilado a lo largo de 18 años y de acuerdo con lo expuesto por el doctor Héctor Duarte Tagles a través de un observatorio pudiera investigarse la relación que hay entre enfermedades que padecen los hermosillenses con la calidad del aire, el agua y los residuos urbanos.

Eso se dio dentro del Foro de Salud Ambiental organizado por la Unison, donde también participaron con sus investigaciones la doctora Diana Meza, de la Universidad de Sonora, y el doctor Nicolás Pineda, de El Colegio de Sonora, entre otros académicos.

Con el avance de la revocación de mandato y consulta popular en comisiones de la Cámara de Diputados, se espera que hoy se presenten en el Pleno, a la vez que desata una fuerte controversia y crítica de la oposición.

Los legisladores avalaron con 21 votos la reforma expuesta por sus impulsores como una figura que permitirá quitar al Presidente de México, si hace mal su trabajo, aunque los opositores señalan que es un mecanismo para construir una dictadura.

Desde el PAN nacional, el secretario general Héctor Larios Córdova recordó la advertencia que hicieron sobre la revocación de mandato que, dijo, utilizó Evo Morales para participar en las elecciones, reelegirse y perpetuar su Gobierno en Bolivia. Y a propósito de esos resultados de la primera vuelta en las elecciones bolivianas con la que Morales con 13 años en el poder y que gobernaría hasta el 2025, el político panista tuiteó: “El grito en las calles es uno: Fraude”.