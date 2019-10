Los gobiernos estatal y municipales trabajan en su presupuesto 2020 en el que deberán ajustarse al nuevo escenario federal y a retos como la seguridad, rubro que tendrán una asignación prioritaria.

Los acercamientos ya iniciaron como la reunión encabezada recientemente por la gobernadora Claudia Pavlovich con los alcaldes, legisladores locales y federales, de todos los colores, para conseguir más dinero para el Estado y los 72 municipios. Ahí, el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, destacó la importancia de integrar los proyectos de una forma adecuada y hacer labor de gestión.

Del lado del Gobierno del Estado se trabaja en el paquete económico del 2020 para definir los recursos y se espera que las gestiones permitan un incremento al presupuesto de este año que fue de 68 mil 435 millones 446 mil 248 pesos.

Hay acciones federales que impactarán el 2020 a los municipios como la desaparición del fondo minero, que representó en 2019 un apoyo superior a los 3 mil millones de pesos para Sonora, pero ahora ese dinero que se genera del cobro de los derechos se trasladará a programas sobre migración.

Por cierto, hay organismos que están por presentar su propuesta como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cuya presidenta Guadalupe Taddei anticipa que solicitarán más de los 276 millones de pesos del presupuesto de este año porque en 2020 inicia el proceso electoral para las elecciones de 2021.

Trump le habló al presidente AMLO por lo ocurrido en Culiacán y que le había explicado que la situación estaba complicada porque estaban en riesgo muchas vidas de ciudadanos.

Eso en relación a la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, que se dio el jueves y la situación de violencia que se vivió en esa entidad.

López Obrador sigue en Oaxaca y ayer en su gira por Asunción Nochixtlán le dijo a la gente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había intentado hablar desde antes, pero como él se encontraba en comunidades de esa entidad que no están conectadas digitalmente, no se pudieron comunicar por lo que aprovechó y prometió que habrá Internet en todo el territorio, no sólo en las cabeceras municipales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que le agradeció a Trump el respeto a la soberanía y su voluntad porque México y EU mantengan la cooperación y la política de buena vecindad.

Durante esa comunicación telefónica, el tabasqueño estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de acuerdo a una imagen que compartió AMLO ayer por la mañana en redes sociales.

Intensas jornadas de búsqueda han realizado rescatistas de la Ciudad de México en la red de drenaje donde se busca al hombre que cayó el lunes pasado en un socavón en el pavimento de la colonia Sonacer.

En ese punto se encuentran especialistas de la Cruz Roja Mexicana, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, que llegaron de la CdMx, y también estuvo personal del departamento de Bomberos de Phoenix, además que estaba por sumarse una brigada que llegará de Ciudad Juárez.

La familia de Julio Manuel Rodríguez Castro y la comunidad hermosillense se encuentra al pendiente del operativo pues temen que su familiar sea el hombre que cayó en el socavón de cerca de dos metros de diámetro.

Por los trabajos y el avance que se tenía hasta ayer en la exploración de la red de drenaje se espera que este operativo lleve tiempo, quizá más de los 10 días que originalmente anunciaron las autoridades locales.