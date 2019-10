Mientras se realiza el operativo de búsqueda del señor Julio Manuel Rodríguez Castro, reportado como desaparecido por su familia y que se teme sea quien cayó en el socavón, la Contraloría Municipal estará a cargo de definir si existe o no responsabilidad de las autoridades de Agua de Hermosillo.

La consternación crece en la sociedad hermosillense con el reclamo de que se haga una intensa labor de búsqueda en toda la red de drenaje, donde testigos reportaron la caída de un hombre con su bicicleta, la cual quedó identificada por los familiares del señor Rodríguez.

El deslinde de responsabilidades que harán las autoridades municipales con la indagatoria es una acción muy importante para dar claridad a los ciudadanos de lo ocurrido porque hay fuertes cuestionamientos sobre si Agua de Hermosillo, que dirige Alfredo Gómez Sarabia, procedió de forma adecuada con la atención y señalización de ese socavón de la colonia Sonacer que se convirtió en el centro de la tragedia.

Durante la rueda de prensa de ayer se le preguntó al director del organismo operador si hubo negligencia y consideró que no había porque se cumplió con el protocolo de señalización, además de que no se había reparado ese colapso porque dependían de los proveedores para los tubos necesarios en esa obra.

Sin embargo, la percepción expresada en redes sociales es que algo falló y para eso será importante la investigación de la Contraloría porque hay indignación social y dolor de la familia, que ayer acudió al lugar del accidente en espera de tener respuesta de las autoridades.

La caída de Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero tuvo repercusión política y sindical, pero también desató polémica sobre si se le someterá a un proceso judicial o sólo se quería que dejara el cargo.

Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda procederá a congelar al menos dos cuentas bancarias con base en dos denuncias presentadas contra el hoy ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Hubo quienes hicieron un reconocimiento al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque señalaban que ni los gobiernos priistas ni panistas lo investigaron por presuntos actos de corrupción, por lo que tuvo que llegar la 4T, dijeron, para actuar contra quien ven como una figura de la ilegalidad y el abuso.

Por otro lado, los críticos del Gobierno federal exigen que se aplique el Estado de Derecho y que no suceda como con otros casos que han quedado sin respuestas o en el misterio como el del ex ministro Eduardo Medina Mora o Manuel Bartlett.

Otros más siguen con atención el alcance y consecuencias de esta salida de Romero Deschamps, quien durante 26 años estuvo al frente del poderoso sindicato, donde quedó provisionalmente Miguel Limón, tesorero de 2007 a 2018 y uno de sus hombres cercanos.

Hoy se presenta una iniciativa en el Congreso del Estado que pretende que, en las adquisiciones del Gobierno estatal, se prefiera siempre, en igualdad de condiciones, a las empresas sonorenses sobre las foráneas.

El proyecto de decreto reforma varias disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

La propuesta establece que en la legislación se asegure que el Estado obtenga las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y en otras características, pero que haya prioridad para las empresas estatales o regionales.