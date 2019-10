Desde la mesa de seguridad federal hay atención a la violencia de Guaymas, Empalme y Ciudad Obregón, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo expuso ayer, incluso dijo que conoció del atentado denunciado por la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle.

Además, los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, explicaron lo que se hace en esta región y envían una señal positiva de que la violencia podría contenerse; de hecho, el sonorense confío en que pronto haya resultados.

Y para no “andarse echando la bolita” de lo que pasa en Guaymas y Empalme, Alfonso Durazo precisó que el trabajo quedó como una corresponsabilidad municipal, estatal y federal, no sólo de su dependencia, por lo que se tiene una visión de Estado.

Así como hubo explicaciones de las autoridades que generan expectativas de recuperar la paz en esa región, también hubo respuestas que parecieron a las que se han dado en el pasado.

Fue el caso del titular de la Marina que respondió con un: “Es muy difícil evitar que, si un cártel se ve afectado por otro cartel, que tratemos de evitar que entre ellos se maten”, pues lo malo es que esas disputas terminan afectando a la población con balaceras en plena luz del día y en la vía pública.

Después del reporte de la caída de un hombre en un socavón, cuyo cuerpo es buscado en la red de drenaje, siguió la indignación social y el dolor e incertidumbre de su familia.

El hoyo de 2.5 metros de profundidad y alrededor de 1.5 metros de diámetro tenía un mes en espera de arreglo en la colonia Sonacer; en lo que va del año, según datos oficiales, se han registrado 130 socavones en la ciudad.

Desde que se reportó este hecho, no han terminado las expresiones de enojo de la gente y la explicación del director de Aguah, Alfredo Gómez, en la rueda de prensa de ayer pareció insuficiente para las personas que exigen eficiencia y responsabilidad en los trabajos que dejan inconclusos o sin atender.

A nivel nacional, el hecho trascendió por lo impactante, pero en lo local provocó preocupación por el abandono durante trienios del arreglo de las calles, que cada vez están peor sin ningún plan de pavimentación y mantenimiento de largo plazo, sólo con bacheos y “aspirinas” que alejan a Hermosillo de ser una ciudad con calidad de vida y moderna.

Las cuentas públicas estatal y de los 72 municipios se analizaron en el Congreso con el dictamen basado en los informes de resultados del ejercicio 2018 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

La situación más crítica fue para los 31 municipios no aprobados. En el caso del Gobierno del Estado, como los diputados no pueden aprobar o desaprobar la cuenta pública del 2018, porque la ley no lo permite, los grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos a favor y en contra.

La cuenta pública estatal resultó congruente con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación que reportó para Sonora cero observaciones, igual que en 2017, de acuerdo a lo expuesto por la bancada tricolor, que además puntualizó que hay una gestión responsable de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Al tener esos resultados, también destacan el manejo eficiente y la transparencia en la utilización de los recursos por parte del secretario de Hacienda, Raúl Navarro.