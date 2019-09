La Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a nuevos cónsules en Estados Unidos y en la lista se encuentra un sonorense, por lo que suman dos en el Servicio Exterior Mexicano.

Víctor Alberto Barreras Castro, quien fue dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Ciudad Obregón, es titular del Consulado en Las Vegas, Nevada.

Se une al caborquense Jorge Mendoza Yescas , quien es cónsul general en Phoenix, Arizona; antes se desempeñó como cónsul de documentación y asuntos jurídicos en el Consulado General de México en Vancouver.

Barreras Castro era el director general de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, trabajaba cerca de Alfonso Durazo.

Además de este nombramiento, el ex alcalde de Chilpancingo, Guerrero, el priista Efrén Nicolás Leyva Acevedo, fue nombrado cónsul titular en San Bernardino, California; Tarcisio Navarrete Montes de Oca fue designado cónsul titular en Calexico, California.

Mientras que la confianza en las policías municipales de Sonora sigue igual o peor, las corporaciones Agencia Ministerial y Estatal Preventiva mejoraron su nivel, según se destaca en la última Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública dada a conocer en la semana.

Incluso la Policía Ministerial o AMIC desbancó a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, del cuarto sitio.

Este ejercicio sirve de base a las cabezas de seguridad en Sonora para tomar decisiones, pues además de medir este rubro, también revela datos interesantes sobre el delito que más se presenta o cómo anda la entidad en cifra negra, es decir, cuántas denuncias llegan al Ministerio Público.

El secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley, atribuye la confianza y la participación a las campañas del 089 y otras que se han sumado en coordinación con la mismas fiscalías del Estado y federal.

La Policía Estatal mantiene actualmente patrullajes de vigilancia en municipios considerados prioritarios como Ciudad Obregón y la región de Guaymas-Empalme, siempre en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Pero las policías no se llevan el primer lugar, son el Ejército Mexicano y la Marina los que a la sociedad les tiene más confianza.

El que encendió las redes sociales fue el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, quien en Twitter hizo referencia a la medida dictada en contra del Gobierno federal por la utilización de los llamados servidores de la Nación que usaban la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nadie por encima de la ley”. Cuando el Gobierno de EPN (Peña Nieto) repartía teles con la leyenda “Mover a México”, el INE México lo mandó parar. Cuando servidores de la Nación reparten programas sociales a nombre de AMLO, el INE también manda parar. ¿Qué esperaban, trato distinto? Pues no”, cita el mensaje.

Pero no fue el único. Refiere que el INE ya dio la explicación en el sentido de que cuando recibe una queja contra el Presidente de la República en turno, se le cita para que explique y se defienda.

“Hay quienes no tienen memoria o pretenden que ahora se hagan distinciones frente al actual Gobierno. Pero no, no se harán”.

El primero de los mensajes tenía ayer en la tarde más de mil respuestas, una gran mayoría a favor de López Obrador, quien en días pasados se refirió al tema criticando al organismo electoral.