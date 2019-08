Con fechas y acciones ya está trazado el destino de los estadios de beisbol Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán en un proyecto ejecutivo que está en el escritorio del director de Probeis, Édgar González.

Por indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador se alista la reactivación del estadio Héctor Espino para enero de 2020 con la primera escuela de beisbol para niños del País y después, durante ese mismo año se concretará en el estadio de Ciudad Obregón.

Junto con el uso deportivo de las instalaciones en Hermosillo está reservándose un área comercial y para hoteles, y la noticia para los inversionistas es que, de acuerdo al comisionado de Beisbol, tendrán prioridad los empresarios sonorenses.

La tarea de la parte comercial del proyecto está en manos de los titulares de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

El plan de adecuación de instalaciones, la currículo escolar y las visorías de peloteritos están en marcha mientras los gobiernos estatal y federal buscan cerrar la compra venta de los dos edificios, que se calcula en poco más de mil 700 millones de pesos.

Aunque a nivel nacional ha habido críticas porque el recurso e impulso del presidente AMLO al beisbol, por ser su deporte favorito, la apuesta sigue firme con la intención de anotarse un jonrón en los temas social y deportivo.

Ahora tocará el turno del Presidente de México de dar su panorama frente a los banqueros de Banorte y quizá darle respuesta a la advertencia que lanzó el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, de que hay una desaceleración mayor a la anticipada.

Ante cerca de 500 empresarios, el gobernador del Banxico no se anduvo con rodeos y confirmó lo que muchos preveían sobre el bajo crecimiento económico, lo que levanta las alertas en los mercados.

Lo que ha llevado a la economía mexicana a este escenario, según lo explica Díaz de León, son factores externos que han complicado la situación en los últimos tres trimestres.

Dado el impacto que tuvo la declaración del gobernador de Banxico, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que hoy será un tema en la conferencia matutina de AMLO y también en el foro de ese banco porque le tocará al Presidente cerrar esa reunión con su intervención.

Los jefes militares ya tomaron las riendas de las policías municipales de Hermosillo, Guaymas y Empalme como comisarios, sólo en Cajeme le dieron una segunda posición como director operativo y en Navojoa no sólo no se ha concretado el relevo sino que está acéfala la corporación.

A la vuelta de una semana de la reunión del gabinete de seguridad sostenida en Guaymas, se propusieron perfiles militares como comisarios y la primera en concretar el relevo fue la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, con el general Gilberto Landeros Briseño.

También acaban de aprobar los cambios en Guaymas, la alcaldesa Sara Valle Dessens, con el capitán Andrés Cano Ahuir; y el alcalde de Empalme, Miguel Francisco Genesta Sesma, con el capitán Julio Alberto Hernández Cruz.

El presidente municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, desde el inicio fue claro y decidió mantener a su jefe policiaco y colocó al coronel Jorge Manuel Solís Casanova como director operativo; y en Navojoa esperan otra propuesta pues dicen que la alcaldesa Rosario Quintero y su Cabildo tardaron en resolver el cargo al general Ismael Cervantes Ramos, y cuando lo llamaron ya no estaba disponible, así que hoy están sin titular.

Sara Valle Dessens