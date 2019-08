Una agenda fuerte y puntual para profundizar en los avances del País, cuestionar los temas para mejorar y, sobre todo, para que México no retroceda es la que tiene la Coparmex nacional, que reúne al empresariado mexicano.

En la ciudad coincidieron ayer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, y los ex dirigentes de ese organismo, Gerardo Aranda Orozco, quien fuera diputado federal por Sonora; también estuvieron Héctor Larios, Antonio Sánchez, José Luis Barraza, Jorge Espina y Alberto Fernández.

Ahí compartieron con los miembros de la Coparmex Sonora Norte, presidida por Arturo Fernández, los momentos más complejos que les tocó enfrentar como líderes empresariales ante problemas que vivía la empresa y la Nación, y ahora están trazando sus retos a través del diálogo “Construyendo el futuro” para acercarse a los 36 mil afiliados.

Gustavo de Hoyos delineó lo que buscan: Una administración pública basada en datos, no en acciones autoritarias. Se convertirán en defensores del régimen republicano para tener una Presidencia de México acotada y rechazarán las posturas despóticas; exigirán un Poder Legislativo que sea responsable en todas sus acciones, y que el Poder Judicial sea un dique ante los actos autoritarios y no un apéndice del Ejecutivo.

También habló de que buscan que prevalezca el régimen federal porque los estados son libres y soberanos y no deben caerles encima pretensiones de “neocentralismo”, “superdelegados” ni de la concentración del presupuesto y de las decisiones desde Palacio Nacional.

La militarización de las corporaciones municipales que se ha visto en Sonora es una decisión de los alcaldes, "no fue ni imposición ni es parte de una estrategia de la Federación", a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la entidad los alcaldes acordaron con el Gobierno federal la llegada de mandos militares, en activo y en retiro, a las policías municipales de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas y Empalme, como parte de un plan para frenar la incidencia delictiva en esas regiones.

Además de estas acciones de apoyo a los gobiernos locales, a nivel federal hay un proyecto para impulsar el Modelo Nacional de Policía, que pretende hacer cambios de fondo y reforzar el rol de los agentes municipales.

Por cierto, antes de que se aceleraran más los ánimos, el presidente AMLO con un "no" rotundo dijo que la tenencia vehicular no regresará porque no tiene planeada ninguna reforma fiscal, ni incluir nuevos impuestos o aumentos.

Esto, después de que el lunes el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, había propuesto a los más de dos mil alcaldes que cobraran de nuevo ese impuesto.



De nueva cuenta los residentes de los alrededores de los bulevares Colosio y Quintero Arce enfrentarán los problemas de circulación vial que genera la obra de rehabilitación del colector de drenaje, que hoy inicia.

Con la restricción del paso de Norte a Sur y de Sur a Norte se complicará la circulación vehicular en ese punto, por lo que se ha preparado una guía de rutas alternas que pretende aligerar los problemas de tráfico.

Aunque las autoridades se comprometieron a que en 50 días quedarán listos los trabajos, los vecinos temen que, como en otros casos, el tiempo se prolongue.