Si el nuevo comisario de Seguridad Pública de Hermosillo espera tener resultados lo más pronto posible, coincide con la expectativa de los ciudadanos de que el relevo en el mando policiaco se note en la paz de la ciudad.

Con el respaldo unánime del Cabildo, el general Gilberto Landeros Briseño se convirtió ayer en el comisario y sus primeras expresiones es que tiene un panorama de lo que ocurre en Hermosillo y analiza las estrategias que emprenderá.

Por lo pronto, ya tiene la primera encomienda de la alcaldesa Célida López Cárdenas, quien le pide la depuración en la corporación, por lo que se anticipan cambios después de una revisión a fondo de los perfiles y labores de los agentes municipales.

Como militar, el general Landeros Briseño le ha tocado enfrentar temas complejos de seguridad y operativos en la lucha contra el crimen en plazas como Baja California, donde fue comandante de la Segunda Zona Militar en Tijuana y también lo fue en la zona de Chiapas.

Desde su perspectiva, los problemas de Hermosillo no son mayores a los que viven otras ciudades, es decir, no está peor, por lo que considera que podrá reportar resultados. De lo que no se adelantó nada, es si en su equipo integrará a otros militares.

Todo hace indicar que la mejora prometida en el transporte público no avanza al ritmo que lo requieren los usuarios porque continúan los reportes de falta de unidades y los tiempos de espera.

Las quejas son diarias y según lo comentado por el representante de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, hay un faltante de al menos 150 camiones, lo que ha generado descontento en la gente y advierte que hay usuarios dispuestos a hacer protestas con bloqueos en las calles.

Para López Villa el problema es que sólo están en circulación 250 camiones cuando debieran ser más de 400 para atender a la población usuaria, que ha tenido que recurrir a las distintas opciones de taxis.

Ya casi se cumplen los cuatro meses desde que arrancó el nuevo Sistema Integral del Transporte en Hermosillo con la operación de dos empresas concesionarias y que fue presentado por el titular del Transporte, Carlos Morales Buelna, pero por lo que expresan los usuarios en las redes sociales aún falta para que el servicio sea eficiente y de calidad.

Como presidentes saliente y entrante del tricolor, Claudia Ruiz Massieu y Alejandro Moreno empezaron el diálogo rumbo al relevo que será el domingo próximo en la sede del PRI nacional.

Ruiz Massieu prepara la llegada de su sucesor y dice confiar en que el próximo dirigente nacional se encargará de hacer una renovación a fondo de su partido.

A esa sesión dominical están convocados los integrantes del Consejo Político Nacional en la que “Alito” Moreno y su compañera de fórmula Carolina Viggiano Austria rendirán protesta para el periodo 2019-2023.

Ese encuentro de los priistas definirá con quiénes va el campechano quien pidió licencia en la gubernatura para tomar las riendas del Revolucionario Institucional y lo que ha dicho es que buscará la unidad para llevar a su partido a una nueva etapa.

Los priistas del País saben que el reto es titánico para levantar a la militancia y fortalecer al tricolor como oposición y principalmente para recuperar terreno en las elecciones intermedias del 2021.