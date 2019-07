El avión "Sigiloso", que fue adquirido por el Gobierno estatal anterior, realizó trabajos de inteligencia en Sonora en estos días, como parte de las acciones de prevención.

Hay quienes dicen que lo vieron por Hermosillo y otros por el lado de la Sierra, aunque por seguridad se guardará la información.

Dicha aeronave y un helicóptero blindado fueron presentados el 7 de marzo de 2011 en la capital del Estado, explicándose que habían sido adquiridos para fortalecer el combate al delito y brindar mayor seguridad a las familias.

En ese entonces el costo total de ambos ascendió a 180 millones de pesos, 90 de los cuales se destinaron al avión.

El secretario de Seguridad Pública, David Anaya, quien ayer anduvo por Cajeme en reunión con agricultores, envió la aeronave para que realizara labores de vigilancia a fin de obtener información que apoye a las corporaciones.

El avión de fabricación alemana, que recibió el mantenimiento preventivo de rutina, utiliza un sistema de grabación de video con almacenamiento integrado y transmisión en tiempo real al Centro de Control y Comando más cercano.

El polémico diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, estuvo unos días en Hermosillo invitado por Morena.

Quién no recuerda los “encontronazos” que ha tenido con los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o el mismo Enrique Peña Nieto; la última diferencia con Fox fue por la reforma energética.

En diciembre pasado, al inicio de sesiones de la Cámara de Diputados, el diputado federal se enfrentó a Porfirio Muñoz Ledo, a quien acusó de faltarle al respeto.

Fernández Noroña habló en Sonora de rehacer la unidad y generar contrapeso para defender los derechos e intereses del Estado, con miras a las elecciones del 2021.

Si usted ve a militares en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo no se asuste, pues parte de sus instalaciones se prestaron a la Secretaría de la Defensa Nacional para que algunos de ellos se hospeden ahí por algunos días.

No se sabe si pertenecen o no a la Guardia Nacional, pero ocupan una área que no estaba siendo utilizada, según Genaro Enríquez, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Los soldados, quienes participan en operativos especiales en la capital del Estado, tienen donde dormir y otros servicios, pero no el de comida.

Tienen dos meses en el CUM y se desconoce cuánto tiempo estarán en el sitio; la Sedena decidió no hospedarlos en la Cuarta Zona Militar por razones que se desconocen.

La Asociación Mexicana de Energía Solar tiene datos interesantes que revelan que la capacidad instalada para la generación de energía solar creció en el País.

Al cierre de 2018, cita el informe, se tenía una capacidad de 2 mil 604 megawatts, de los cuales, 2 mil 108 eran generados a través de las 38 grandes centrales que operaban en México y 469 megawatts restantes gracias a la generación distribuida.

Se reporta que ya operan 47 centrales fotovoltaicas en catorce estados del País, y las de mayor generación se ubican en Chihuahua, Hidalgo, Sonora, San Luis Potosí y Coahuila.

Con estos datos se reafirma que Sonora tiene un elevado potencial para la producción de electricidad a partir de energía solar, superior al de países europeos como España y Alemania.